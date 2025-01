Estudiantes presentó a Núñez: “A veces hay que actuar con el corazón”

De vuelta en casa. Ayer por la mañana, Santiago Núñez completó su revisión médica en City Bell y firmó contrato que lo vincula con Estudiantes de La Plata por las próximas cuatro temporadas. Con esta incorporación, el Pincha le cumple el deseo al entrenador de sumar experiencia y calidad en una zona en la que lo necesitaba.

El regreso del zaguero central, quien fue clave en la consagración de Estudiantes en la Copa Argentina 2023, responde al pedido expreso del DT Eduardo Domínguez, que lo considera una pieza fundamental para las competencias que se avecinan este 2025.

El acuerdo entre el Pincha y Santos Laguna se cerró por el 100% del pase del jugador, marcando el regreso de uno de los favoritos de la hinchada y el cuerpo técnico.

Núñez llega para reforzar una defensa que enfrentará desafíos tanto a nivel local como internacional en 2025. Su regreso fue celebrado por la dirigencia y los hinchas y desde el club compartieron su presentación con un video en redes sociales: "A veces hay que actuar con el corazón".

Con el foco puesto en Huracán

Estudiantes empezó el Torneo Apertura muy bien en UNO y con goleada incluida ante Unión.Haber mantenido la base del plantel multicampeón de 2024 generó que la expectativa siga a tope y los refuerzos de jerarquía impacten en el rendimiento deportivo. Mientras termina de completar el plantel para un año largo, haber demostrado nivel y goles augura una gran temporada. Ahora, el plantel se entrena con la mira puesta en el duelo del próximo miércoles en el Ducó ante Huracán.

En ese sentido Eduardo Domínguez, flamante DT campeón, explicó: “Iniciar una nueva ilusión ganando ante nuestra gente es importante. El equipo tiene potencial pero no hay que confundirse, esto recién empieza. Tenemos un margen de mejora interesante”.

El Barba, que renovó su segundo contrato con el Pincha, agregó que: “Me siento cómodo, me dan libertades para armar el equipo y me siento escuchado. Para mí era muy importante saber qué lo motivaba al club para este año. Me terminaron de convencer para seguir por este camino, me da mucho gusto estar acá. Este grupo quiere volver a ganar, nos vamos a preparar para eso, y dependerá de nosotros hasta dónde podemos llegar”, cerró el técnico.