Estudiantes: pretenden agilizar el proceso eleccionario

Con prisa y sin pausa. En Estudiantes de La Plata pretenden acelerar el proceso eleccionario en el club. Con las elecciones en el horizonte, y a falta de pocos días para que finalice la prórroga del mandato de Juan Sebastián Verón, en el Pincha solicitarán esta semana, y de manera definitiva, el pedido formal y legal para que se realicen las elecciones en la segunda quincena de marzo. La consulta legal estará sujeta, una vez más, a la decisión y respuesta de Personas Jurídicas y el gobierno.



La Comisión Directiva tomó la decisión de impulsar el proceso de renovación de autoridades lo antes posible, ya que observan que el escenario para otra contundente victoria, como ocurrió en 2014 y sin oposición en 2017, estaría garantizado.



“Le van a pedir una mano a Eduardo Abadie, para que pueda mover influencias en el arco político y que se pueda llevar adelante la elección posiblemente en los primeros días de abril. Y si el equipo gana dos o tres partidos seguidos, cuanto antes se haga más segura estará la victoria”, revelaron a El Clásico fuentes cercanas a la vida política del Pincha.



Vale recordar que el mandato de la conducción de Estudiantes tuvo una prórroga de tres meses, ya que no pudo convocar a elecciones para octubre, por la situación de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, por lo que la gestión de Sebastián Verón recién se pondrá en consideración de los socios del club platense en marzo de 2021, según dispuso la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.



De acuerdo con el estatuto de la institución, en octubre se debía realizar una convocatoria a elecciones y a la Asamblea Anual Ordinaria, que considera la Memoria y Balance del último ejercicio económico-financiero y lo aprueba o no.



La solicitud legal que realizará la actual Comisión estará sujeta a la respuesta del ente provincial, pero quieren que se vote sí o sí en 45 días, sobre el final de marzo. En su momento, Personas Jurídicas entendió que la emergencia sanitaria no permitía la realización de actividades de estas característica y por lo tanto otorgó una prórroga de 180 días, la cual se vence el 28 del corriente mes.



Por su parte, definieron que la Asamblea se podrá llevar a cabo en el gimnasio del estadio Jorge Luis Hirschi, el cual tiene su ingreso por calle 115. Si hay elecciones, es decir si hay oposición, se pondrán urnas en el medio de la cancha y se haría pasar a los socios en fila para votar. Sin embargo, todavía resta la aprobación del gobierno de la Provincia de Buenos Aires para su confirmación.