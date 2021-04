Estudiantes recupera soldados y se arma para recibir a Platense

Estudiantes de La Plata trabaja con el envión anímico del triunfo en Rosario. Con el foco puesto en sumar de a tres puntos el lunes ante el Calamar y poner un pie y medio en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, los dirigidos por Ricardo Zielinski sumaron un entrenamiento más en el Country Club de City Bell.



El plantel trabajó en la mañana del miércoles en la cancha número dos del predio Albirrojo con dos buenas noticias pensando en el sprint final del certamen. Además de haber sumado a Iván Gómez hace algunos días, luego de haber estado ausente debido al fallecimiento de su madre a causa de la Covid-19, el DT también pudo contar por primera vez con Mauro Díaz y Deian Verón. Ambos habían dado positivo de coronavirus en los exámenes semanales que se le realizan a toda la estructura del fútbol profesional, y por eso debieron estar ausentes por 10 días.



Si bien es prematuro pensar que el Ruso pueda utilizarlos en el partido ante el Calamar del próximo lunes correspondiente a la fecha 12 de la Zona 1 de la Copa, los dos jugadores se entrenaron a la par de sus compañeros y, por lo menos, estarían en el banco de suplentes. Sobre todo Mauro Díaz, quien desde el banco de relevos fue importante en los últimos partidos para el Pincha, permitiéndole hoy estar en la segunda colocación de la tabla con 19 unidades y a dos puntos del líder, Colón de Santa Fe (21).



De esta manera, el cuerpo técnico respira aliviado, ya que con miras a los encuentros decisivos de la Copa de la Liga Profesional, y pensando en que lo más probable es que clasifiquen a los cuartos de final, recupera a futbolistas importantes para el recambio de mitad de cancha hacia adelante.



Por otro lado, quien aún no corre con la misma suerte es Fernando Tobio, el único que se encuentra trabajando de manera diferenciada. Cabe recordar que el defensor sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha luego del cotejo ante Banfield y desde ahí no pudo estar a disposición del equipo. En Estudiantes piensan llevarlo de a poco y no van a apresurar los periodos de recuperación, aún más sabiendo que Agustín Rogel, hoy titular, viene cumpliendo con las expectativas y parece haberse ganado un lugar en los 11 iniciales.



De esta forma, con el próximo objetivo apuntando al duelo ante Platense el lunes a las 18 en el estadio Jorge Luis Hirschi, el Ruso planea mantener la base del equipo que se trajo tres puntos de oro del Gigante de Arroyito contra Rosario Central. Aunque también podría haber un cambio: se trata del posible ingreso de Manuel Castro en lugar del mendocino Ángel González, quien no tuvo un buen rendimiento en los últimos partidos. Sin embargo, habrá que esperar hasta el fin de la semana, ya que el uruguayo cuenta con una pequeña fractura en una parte del pie derecho. Si bien es una lesión pequeña en el dedo grande del pie, no le permite entrenar con normalidad y debe infiltrarse para jugar.

Árbitro en la mira: Rey Hilfer y los antecedentes con el León

En las últimas horas, se definieron las cuaternas arbitrales para los partidos de la decimosegunda jornada de la Copa de la Liga Profesional. En la misma se estableció que, para el encuentro entre Estudiantes de La Plata y Platense, a disputarse el próximo lunes a las 18 en el estadio Jorge Luis Hirschi, Leonardo Rey Hilfer sea el juez principal. Mientras tanto, los que completarán la cuaterna arbitral serán: Ariel Scime como árbitro asistente n°1, Mariana De Almeida como árbitro asistente n°2, y el cuarto árbitro, Eduardo Gutiérrez.



Rey Hilfer es un árbitro que cuenta con pocos antecedentes con Estudiantes, ya que en total solamente lo dirigió en tres oportunidades. En esos tres encuentros, el Pincha cosechó una victoria y a su vez sumó dos derrotas: le ganó a Patronato por 1 a 0, perdió frente a Arsenal por 3 a 0, y cayó por 2 a 1 a manos de Defensa y Justicia.