Operativo junio: Pincha, barre y un plantel renovado

A la renovación de autoridades en Estudiantes de La Plata se le sumarán otras novedades dentro del área del Fútbol Profesional.

A poco más de un mes de llegar a junio, la Secretaría Técnica encabezada por Agustín Alayes, pero hoy más supervisada por el nuevo vicepresidente del club, Juan Sebastián Verón, evalúa y planifica la nueva reestructuración del plantel profesional del Pincha.

Al club le ingresará dinero por la venta del juvenil Darío Sarmiento al Manchester City. En primer lugar, según pudo saber El Clásico, deberá hacerse la revisión médica en las próximas semanas en una clínica de City Bell gracias a una solicitud de Estudiantes al club inglés para que no tenga que viajar al continente europeo en un contexto tan complejo a causa de la pandemia. Mientras que luego solo restarán detalles menores para culminar una venta millonaria, una más para el León.

El City desembolsará 7 millones de euros de manera inicial y Estudiantes tendría una plusvalía del 20 por ciento para una futura venta.

Por otro lado, la primera fase de la Copa de la Liga Profesional está una instancia decisiva: faltan dos fechas y se acercan los cuartos de final, semifinal y final. Allí se va a definir el campeón y quiénes se llevan los cupos a las competencias internacionales del próximo año. Además de acercarse la Copa América, también se abre el mercado de pases en Argentina y se finalizan varios vínculos contractuales en los clubes.

Por el lado del Pincha, hay tres casos muy puntuales que se definirán en las próximas semanas. El primero, la continuidad, o no, de Lucas “Tití” Rodríguez. El volante ofensivo surgido de las inferiores del Pincha tiene un pie y medio afuera del club. La dirigencia Albirroja y su representante aún no llegaron a un acuerdo para la continuidad del jugador y parece que no lo harán en un futuro cercano.

Del mismo modo, quienes tienen las valijas hechas para irse de Estudiantes son: Enzo Kalinski, quien tuvo muchas lesiones y es uno de los contratos más altos del plantel; Mauro Díaz, que jugó poco y nada y se le vence su contrato en junio de este año, y el delantero Federico González. A estos futbolistas se le podrían sumar otros con posibilidad de ser vendidos a mitad de este año.

Mientras que por otra parte, conforme a lo que pudo averiguar este matutino, Francisco Apaolaza tiene vínculo hasta mitad de año y, hoy por hoy, es quien tiene más chances de continuar.