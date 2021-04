En el trono del fútbol, es el Rey del arco

Tras la brutal ola de contagios por coronavirus que azotó al plantel Tripero, Gimnasia está recuperando su nivel inicial.

Rodrigo Rey, arquero del Lobo y uno de los puntos más altos en el equipo, habló de todos los temas con El Clásico: el afecto de los hinchas, su experiencia con la Covid-19, el debate sobre la continuidad del fútbol argentino y la historia de su fanatismo por el Mono Burgos.

—Llegaste al arco de Gimnasia, donde la vara estaba muy alta tras la salida de Broun. Con buenas actuaciones, ya sos de los jugadores más valorados por los hinchas. ¿Qué balance hacés al respecto?

—Estoy agradecido al reconocimiento y al cariño que me mostró el hincha desde que llegué al club. Siempre estuve enfocado desde el minuto uno en que firmé con Gimnasia para brindarme al máximo en cada entrenamiento, en cada partido para poder estar a la altura y así sumarle cosas positivas al grupo.

—El fútbol se trata de resultados y no de merecimientos, pero al ver la tabla, ¿creés que por rendimiento deberían estar un poco más arriba?

—Sin duda alguna que por rendimiento merecemos estar un poco más arriba en la tabla. Lamentablemente la situación extrafutbolística por la ola de contagios de Covid-19 nos afectó muchísimo y hoy nos toca pelearla desde mas atrás.

—Luego de la gran victoria ante Newell’s, la televisión se quedó enfocando una charla que tuviste con el Mono Burgos. ¿Fue uno de tus referentes en el arco durante tus comienzos?

—Sí, el Mono es mi ídolo desde chiquito, cuando arranqué en el fútbol siempre lo miraba en su época como jugador. De hecho, en el equipo de mi pueblo jugaba con la ­camiseta violeta con el bulldog, igual a la que él tenía en esa época. Por eso mismo, después del partido se la hice firmar y me saqué una foto. Por su culpa, también me hice rockero (risas), así que mis respetos y admiración al Mono.

—La situación sanitaria en el país es delicada. ¿Cómo te sentís tras la Covid-19 y qué opinión tenés con respecto al debate fútbol sí, fútbol no?

—Gracias a Dios, pude recuperarme bien de la Covid-19, también es real que en mi caso el gasto físico es menor y eso me ayudó. Con respecto al debate sobre si se debe parar o no el fútbol, creo que sería bueno poder terminar el torneo que se está jugando, ya que no quedan muchas fechas, y ahí sí parar para tener un calendario normal. Además, los clubes que están compitiendo en copas internacionales van a seguir jugando y el resto no, entonces se va a volver una situación muy rara.