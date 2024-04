Estudiantes se la juega de “Guapo” por el pase a semis

De final en final. Estudiantes tendrá otro mano a mano en el que se jugará la continuidad o no en la Copa de la Liga profesional. Hoy, desde las 18:30 en el estadio Ciudad de Vicente López de Platense, enfrentará a Barracas Central por los cuartos de final del certamen doméstico, en un previa que se empezó a calentar desde temprano. Primero, porque el Pincha enfrentará al “caballo del comisario”; segundo, por la elección del estadio en el que se disputará el encuentro, el cual tiene una capacidad para 22.000 personas y que claramente perjudica al elenco de La Plata, ya que tan solo tendrá 11.000 localidades para los miles y miles de hinchas albirrojos que quisieran estar en el mano a mano; y, por último, por la designación de Darío Herrera como el árbitro del compromiso.

En el primero de lo puntos, se sabe que siempre genera suspicacias enfrentar al Club que preside Matías Tapia, hijo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia. Sin embargo, cabe reconocer que la campaña del Guapo fue muy buena y que tiene sus méritos deportivos, a través del arribo del DT Alejandro Orfila y la mejora del equipo, en jugar estos cuartos de final. No obstante, los otros dos puntos deja a las claras que Barracas empezó con ventaja el partido. La elección del estadio de Platense no hizo más que beneficiar al Guapo y perjudicar al Pincha. Pocos lugares para los de La Plata y un escenario que no está a la altura de la instancia del torneo que estarán disputando estos dos equipos. Por último, la designación del juez Darío Herrera. Esto se debe a que Barracas nunca perdió con él, fue el árbitro del ascenso del equipo de Tapia y no le fue bien a Estudiantes cada vez que le tocó como juez principal o en el VAR. Y, por si esto fuera poco, las peleas externas que cargan de condimentos debido al mensaje de Pablo Toviggino, alto dirigente de la AFA cercano a Claudio Chiqui Tapia, que atacó a Juan Sebastián Verón por su postura sobre las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino.

Pese a todo esto, el pase a la semifinal se definirá en la cancha. Once de Estudiantes y once de Barracas. El Pincha que llega envalentonado después del triunfo en La Fortaleza y con algunas variantes para hoy.

Vuelve la línea de cuatro defensores y volverían José Sosa, Edwuin Cetré y Guido Carrillo a la titularidad. Lo harían en los lugares de Santiago Flores, Fernando Zuqui y Javier Correa. El resto no sufriría modificaciones.

Por el lado de Barracas, saben que la tarea no será fácil, pero Orfila confía en los mismos 11 que vienen de empatar ante Argentinos. Así, se terminó la espera, Estudiantes va de Guapo y buscará un lugar en el top 4 de la Copa de la Liga.