Estudiantes, sigiloso y sorpresivo: quinto y último refuerzo

La búsqueda tuvo final feliz. En las últimas horas Estudiantes hizo oficial el arribo del defensor central Fernando Tobio. En la tarde de ayer, el exjugador de Vélez Sarsfield, Boca Juniors, Palmeiras, entre otros, firmó su vínculo con el club hasta diciembre de 2021.

Si bien el futbolista, semanas atrás, no había respondido la contraoferta de Estudiantes, la clara falta de jugadores en esa posición para el equipo de Leandro Desábato y las ofertas del exterior que nunca le llegaron a Tobio hicieron que las negociaciones se refloten y ambas partes llegaron a un acuerdo. Tanto es así, que se espera que se presente en la práctica matutina de esta mañana en el Country Club de City Bell.

Días antes en conferencia de prensa, el entrenador Albirrojo había declarado: “Agustín (por Alayes) me dijo que lo de Tobio se tiene que definir en las próximas horas, por sí o por no. Con la llegada de Fernando se estaría cerrando el plantel. Traer por traer, no lo vamos hacer”.

Los días pasaron y finalmente, con sigilo y con sorpresa, Estudiantes cerró el mercado de pases con su quinto y último refuerzo.