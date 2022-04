Estudiantes te da alas…

El Rey León decretó que el trono del Grupo C es suyo. Si bien Red Bull compró a Bragantino, las alas ayer las tuvo Estudiantes. Primero aseguró la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, y anoche, en un duelo clave entre quienes compartían el liderazgo de la zona, se despachó con un triunfazo para despegarse rumbo a los octavos del torneo continental. Fue una victoria por 2-0 ante el elenco brasileño en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del certamen. Los goles los marcaron Agustín Rogel y Mauro Boselli.

El encuentro fue áspero, los dos equipos impusieron sus estilos. Fue la primera prueba de fuego para el Pincha en la Copa Libertadores, ante el que era el otro líder del grupo. Y los chispazos se vieron en la cancha. En el primer tiempo tuvo dos claras: una con Del Prete abajo del arco que solo tenía que colocarla en un palo para abrir el marcador y otra de Rogel en el área chica que terminó con el clank del palo.

Los primeros 45 minutos cerraron en cero, pero en la segunda parte abrió el partido un cabezazo de Rogel que puso el 1-0. Sin embargo, lo mejor estaba por llegar. Minutos más tarde, la bocha le quedó redondita al Matador Boselli y no lo dudó. No le importó que esté fuera del área, vio adelantado a Cleiton y se la tiró por arriba. Golazo, festejo alocado de cara a la hinchada y a otra cosa mariposa. No solo alcanza los récords de la Bruja padre, sino que además llegó a los 70 tantos con la piel de Estudiantes, en tres ciclos (2008-2010, 2011-2012 y el actual). Y no es poca cosa…

“Estaba esperando este gol, era un objetivo individual que tenía. Hoy cumplo mi gol 250 en mi carrera y hoy era el cumpleaños de mi mamá, que la perdí hace unos meses”, dijo la figura pospartido.

El Pincha se quedó con tres puntos que valen oro. Porque está dulce, puntero en la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional y puntero en el grupo de la Libertadores, cortándose solito tras vencer al Bragantino. La gente Pincharrata se ilusiona, sueña y cree. El equipo del Ruso Zielinski no deja títere con cabeza…

Síntesis

Estudiantes: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Emmanuel Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui y Matías Pellegrini; Mauro Boselli y Gustavo Del Prete. DT: Ricardo Zielinski.

Red Bul Bragantino: Cleiton; José Hurtado Cheme, Léo Ortiz, Natan y Luan Cándido; Hélio Júnio, Ramires, Jadson o Lucas Evangelista y Marcos Vinicios; Ytalo e Hyoran. DT: Mauricio Barbieri.

Goles: 54´Rogel (Est), 59´ Boselli (Est)

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

Estadio: Jorge Luis Hirschi