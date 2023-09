Estudiantes usó el sábado para probar con el regreso de Leo Godoy

Lejos de lo que se suponía, el punto que Estudiantes consiguió en Victoria ante Tigre arrojó un replanteo interno durante la jornada de ayer en el Country de City Bell, en donde el equipo volvió a entrenar sin descanso pensando en el choque del miércoles que viene contra San Lorenzo.

A diferencia de lo que ocurrió en otras ocasiones, el cuerpo técnico no les dio descanso a los jugadores, como sí había ocurrido el día posterior a la eliminación contra el Corinthians, o la derrota contra Belgrano en Córdoba por la primera fecha o contra Racing en Avellaneda en la tercera.

El Pincha va a trabajar hoy, mañana y pasado, ya que puertas hacia adentro se reconoce cierto desgaste en el ciclo de Eduardo Domínguez, cuyos resultados en los próximos 25 días serán claves para hacer una evaluación final del proceso al frente del equipo.

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, no cayó bien dentro del Departamento de Fútbol del club que el equipo siga último en la tabla de posiciones de la Zona B de la Copa y los jugadores no entrenen el día después de afrontar un partido oficial. Fue por eso que ayer hubo tareas regenerativas para los futbolistas que jugaron desde el arranque en Victoria y se confirmó que algunos como José Sosa o Federico Fernández terminaron muy cansados.

El dato positivo de la mañana lo aportó Leonardo Godoy, el defensor que había sido una de las figuras de Estudiantes el año pasado y que ahora engrosaba la lista de 11 jugadores lesionados que tiene el equipo.

Godoy formó parte de un trabajo táctico exigente con los suplentes y un grupo de juveniles, y de no mediar contratiempos va a recuperar su lugar en el sector de marcador volante por la derecha para el choque del miércoles en el estadio de 1.

Mauro Boselli, Guido Carrillo o Pablo Piatti, por ejemplo, no pudieron ni siquiera formar parte de los ejercicios físicos, y en el caso de los delanteros podrían llegar a entrenar con normalidad recién en la semana previa al clásico, dentro de 10 días.

El equipo volverá a entrenar hoy a las 10, en el mismo horario en el que también tiene previsto entrenar el lunes. En cambio el martes, antes del choque contra San Lorenzo, la práctica para ultimar detalles y definir el equipo se va a desarrollar por la tarde.

25 días claves para Domínguez

De acuerdo a lo que pudo averiguarse, los próximos 25 días serán claves para Estudiantes, el cuerpo técnico y la dirigencia.

El Pincha llega al partido del miércoles 20 de septiembre contra San Lorenzo obligado a ganar su primer partido en la Copa de la Liga, mucha más porque juega de local y está último en la tabla. Luego de esto visitará a Newell’s, que es uno de los animadores de la Zona B de la Copa de la Liga en Rosario antes de recibir a Gimnasia en Uno.

Estudiantes no tiene un fixture fácil en el corto plazo, y de acuerdo a lo que pudo averiguarse, en el caso de que el equipo no levante cabeza y no consiga un buen resultado positivo en los próximos partidos, especialmente en el clásico contra el Lobo con el que ya perdió en marzo, el ciclo de Domínguez dependerá del choque contra Huracán por los cuartos de final de la Copa Argentina a jugarse el 13 de octubre también en la cancha de Newell’s.