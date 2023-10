Estudiantes vs. Aprevide: del descargo a la posible clausura de la popular de 57

El clásico platense terminó, aunque en Estudiantes siguen disputando otro partido aparte. En este caso es en los escritorios y frente a la Agencia de Prevención en el Deporte (Aprevide). Después del comunicado del organismo que encabeza Eduardo Aparicio, y la investigación que abrieron por las normas que habrían desobedecido los hinchas del Pincha en la tribuna del estadio Uno que da a calle 57, la dirigencia albirroja lanzó en redes sociales su descargo para evitar posibles multas o hasta la propia clausura del estadio.

La institución sería sancionada por una bandera que hizo alusión al clásico en el que Estudiantes venció 7 a 0 al Lobo, por el uso de pirotecnia y por los disfraces de fantasmas que aluden al presente de Gimnasia, que pelea para no descender. A su vez, el club también estaría en la mira porque parte de la hinchada habría arrojado objetos contra los futbolistas rivales. Sin embargo, en Estudiantes las alarmas se encendieron cuando les informaron que podían ser sancionados con la clausura total del estadio.

Por esta razón, los dirigentes del Pincha reaccionaron y, según pudo saber diario Hoy, acordarían para que solamente se clausure la popular de calle 57. En Aprevide no descartaban una dura sanción que podría llevar al Pincha a tener que jugar los últimos partidos del año en otra cancha. La principal opción, en el caso de que se llegue a concretar la suspensión del estadio de Uno por la utilización de pirotecnia y las agresiones que acusó el arquero Durso de Gimnasia que derivaron en la demora del inicio de la segunda mitad, era la del estadio Diego Armando Maradona, no obstante el fin de semana habrá un show y no estará disponible.

Mientras tanto, desde Estudiantes comunicaron e informaron a sus hinchas sobre la situación que se vivió en las tribunas y cuál fue la determinación del club ante la notificación del ente que regula la Seguridad en el deporte.

Respecto a los episodios registrados en dicha popular, el club dijo que “se habrían configurado infracciones previstas en la normativa de seguridad deportiva, así como acciones que podrían haber puesto en riesgo la integridad física y la seguridad del público, de asistentes y jugadores”.

En este contexto, la comisión directiva afirmó estar “prestando la colaboración correspondiente” ante el pedido de información por parte de la Aprevide.

“Nuestro público está integrado en su totalidad por socios y socias, por familias que van a disfrutar del partido en un ambiente seguro. Con compromiso y responsabilidad, hace años que hemos erradicado las prácticas violentas de nuestras tribunas. El límite se cruza cuando unos pocos ponen en riesgo la seguridad de las personas o incumplen con la normativa vigente”, agregaron.

Pese a la posible sanción, hoy comienza el canje de generales

Pese a la investigación abierta de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, y a la espera de una resolución y posible clausura del estadio o parte del mismo, en Estudiantes de La Plata informaron que hoy se abrirá la primera ventana para el canje de generales. No obstante, al final se comunica que los lugares en la popular de 57 están sujetos a la “resolución de Aprevide”. Por tanto, los socios y socias del León podrán canjear, pero lo que lo hagan para ir a ese sector deberán aguardar la respuesta del organismo de prevención. En principio, hoy desde las 8 y hasta las 19 los socios en general y los del interior pueden canjear para el partido frente a Godoy Cruz de Mendoza que se disputará el próximo sábado. El duelo será a partir de las 19 y se dará en el marco de la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

Por otra parte, y en caso de que la decisión de Aprevide signifique la clausura de la totalidad del estadio Jorge Luis Hirschi, los canjes quedarán nulos. Después de este fin de semana, Estudiantes jugará ante Platense como visitante y recién el siguiente fin de semana recibirá a Sarmiento de Junín por la décima fecha del certamen doméstico.

Domínguez espera recuperar soldados para armar la tropa

El plantel profesional de Estudiantes de La Plata retomó los entrenamientos en el Country Club de City Bell después de lo que significó el empate en el clásico ante Gimnasia en Uno y el posterior día de descanso del lunes. Los futbolistas se reencontraron desde las 10 de la mañana en la cancha principal del predio albirrojo y se pusieron a las ordenes de Eduardo Domínguez. En ese sentido, la jornada de martes dejó buenas y malas noticias. Por un lado, se confirmó la lesión de Javier Altamirano: el atacante chileno se retiró con una molestia muscular y los estudios confirmaron lo que se preveía: lesión muscular de grado 2 en bíceps femoral derecho. En tanto, en los trabajos regenerativos de ayer, quien sí trabajó a la par de sus compañeros fue Zaid Romero. Además, el que también evoluciona favorablemente de su lesión es Guido Carrillo, aunque está descartado para el partido del próximo sábado frente a Godoy Cruz.

Se confirmó la fecha y hora para el duelo de Copa Argentina

Con el certamen en la etapa definitoria, quedó confirmado el día y horario del partido entre el Estudiantes y Huracán. De no mediar inconvenientes, el duelo sería el viernes 13 de octubre desde las 17 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario.