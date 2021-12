Estudiantes y Gimnasia conocen sus cruces de Copa Argentina

¡Ya se conocen los cruces de la Copa Argentina 2022!. Si todo sale según el cronograma, desde el 4 de febrero se disputará el certamen cuyo campeón clasificará a la Copa Libertadores.

En el debut, Gimnasia jugará con Liniers y Estudiantes con Puerto Nuevo, mientras tanto Boca jugara con Central Córdoba de Rosario y River debutará contra Deportivo Laferrere.

Tanto Boca como River están del mismo lado de la llave por lo que un clásico podría verse recién en la semifinal. En tanto Estudiantes y Gimnasia solo podría cruzarse en una eventual final.

¡Así quedaron los encuentros!

Partido 1: Banfield vs. Dock-Sud

Partido 2: Huracán vs. Deportivo Madryn

Partido 3: Gimnasia vs. Liniers

Partido 4: Newell's vs. Ituzaingó

Partido 5: Vélez vs. Cipoletti

Partido 6: River vs. Deportivo Laferrere

Partido 7: Racing vs. Gimnasia y Tiro de Salta

Partido 8: Estudiantes vs. Puerto Nuevo

Partido 9: Lanús vs. Cambaceres

Partido 10: Boca vs. Central Córdoba de Rosario

Partido 11: Argentinos vs. Olimpo

Partido 12: Independiente vs. Central Norte de Salta

Partido 13: Arsenal vs. Chaco For Ever

Partido 14: Colón vs. Sportivo Peñarol

Partido 15: Rosario Central vs. Sol de Mayo

Partido 16: San Lorenzo vs. Racing de Córdoba

Partido 17: Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Gimnasia de Jujuy

Partido 18: Quilmes vs. San Martín de Tucumán

Partido 19: Patronato vs. Deportivo Morón

Partido 20: Talleres vs. Guemes de Santiago del Estero

Partido 21: Atlético Tucumán vs. Brown de Adrogué

Partido 22: Defensa y Justicis vs. Sacachispas

Partido 23: Ferro vs. J. J. Urquiza

Partido 24: Godoy Cruz vs. Tristán Suárez

Partido 25: Platense vs. Belgrano

Partido 26: Almirante Brown vs. Agropecuario

Partido 27: Barracas Central vs. Acassuso

Partido 28: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Mendoza

Partido 29: Aldosivi vs. Colegiales

Partido 30: Sarmiento vs. Flandria

Partido 31: Tigre vs. Los Andes

Partido 32: Unión vs. Sportivo Las Parejas