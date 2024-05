Estudiantes y tres goleadores que nadie los tiene

Por Daniel “Profe” Córdoba

Estudiantes y Riestra, en 1 y 55. Realmente un partido que en la previa y después de que empecé a observarlo, poco atractivo. Van 30 minutos y el pobre Malevo sólo demostró que es un equipo muy impresentable. Creo que ni dándole la pelota a Riestra y los jugadores del Pincha sentados en el césped, los de Fabbiani iban a hacer un gol. Inclusive, los dos centrales locales se pararon 15 metros en campo rival, lo que más le daba sentido a lo dicho anteriormente.

Los de Domínguez, por su parte, con la receta de siempre e intentando lastimar a un contrincante que en la previa, en el juego y en el plantel, es realmente inferior. Más allá de esto, a los del exentrenador de Colón y recientes campeones le costó llegar al gol que fue de penal. El penal, a mi entender, en la jugada previa fue dudoso pero de ese modo Edwuin Cetré puso el 1 a 0.

En el complemento, los del Ogro quisieron adelantarse pero lo duró nada más y nada menos que 10 minutos. Cuando ya iban 20 y, aunque no sean claras las situaciones, el Albirrojo estaba más cerca de aumentar que la visita de empatar. Me encanta ver, escribir y entrenar fútbol, pero este juego fue inmirable. La visita buscó tiros libres para empatar desde lo aéreo, pero no pudo, aunque lo tuvo dos veces. Después, entró Correa desde el banco y puso el 2 a 0. Esto demuestra que, más allá de los niveles de cada partido, Estudiantes tiene tres goleadores que nadie cuenta con ellos en todo el fútbol argentino, ni Boca, ni River.