Falcioni dejará de ser entrenador de Independiente

Independiente decidió que Julio César Falcioni no continúe como entrenador. La dirigencia decidió no renovarle el contrato luego de que no se cumpla el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores, pese a que el equipo logró meterse en la Sudamericana.

De esta forma, el técnico cumplirá su vínculo hasta el 31 de diciembre y luego dejará su cargo. El principal objetivo de la dirigencia encabezada por Hugo Moyano ahora es cerrar a Eduardo Domínguez. El DT, de último gran paso por Colón, es el principal apuntado y en las próximas horas podrían darse la primera reunión. Por lo pronto, el Emperador busca club.