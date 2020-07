Federer volverá a jugar en 2021

El reinicio del circuito ATP todavía es incierto. Todo parece indicar que el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open se llevarán a cabo en Nueva York, pero resta la confirmación de los directivos.

Uno de los que no participará es Roger Federer, quien no se pudo recuperar a tiempo de su operación. El suizo se realizó una artroscopia en febrero de este año y no logró estar al 100% para el regreso a la competencia oficial.

Semanas atrás, “Su Majestad” anunció que no se retirará del circuito y que participará de la competencia en 2021.

Pero en las últimas horas, su entrenador redobló la apuesta: “Roger está bien. Lo noto muy positivo y comenzó a entrenar en la parte física, aunque recién a mediados de agosto dará el siguiente paso que será tomar de nuevo una raqueta. La intención es regresar al circuito en 2021 para el abierto de Australia, y consideramos la opción de jugar también algún torneo previo”, afirmó Severin Lüthi, en diálogo con la radio suiza RTN.

Justamente, el abierto de Australia fue el único torneo de Roger este año, en el cual cayó en las semifinales ante Novak Djokovic.