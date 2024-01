Federico Delbonis, el héroe de la Copa Davis que ganó Argentina, anunció su retiro del tenis

No busquen dinero, busquen gloria y así los van a recordar para toda la vida”. La mítica frase se la dijo Carlos Salvador Bilardo a sus dirigidos de la Selección Argentina en el Mundial 1986. Pero tranquilamente puede traspasar a otros deportes y aplicarse a cualquier combinado nacional. Federico Delbonis, ganador del punto más importante de la historia del tenis argentino en la Copa Davis, colgó la raqueta.

El azuleño de 33 años decidió ponerle fin a su carrera profesional tras 16 temporadas en el circuito. Y lo hizo con un simple pero emotivo mensaje en sus redes sociales: “¡Gracias! Fui muy feliz haciendo lo que me gusta”. Sin dudas, su apellido quedará en las páginas doradas del deporte argentino, al menos hasta que otro equipo vuelva a levantar la Ensaladera de Plata.

“Se cierra una etapa en mi vida que me formó como deportista y persona principalmente. Viví momentos inolvidables e inigualables dentro y fuera de la cancha de tenis, pero es momento de escuchar a mi cuerpo que me pide una tregua. Tengo que agradecerle, sin lugar a dudas, a todas las personas que me apoyaron y confiaron en mi durante todos estos años. Fueron muchas experiencias y emociones vividas a lo largo de todos estos años. Hoy se termina un viaje de los más enriquecedores de mi vida, pero van a venir más rutas para recorrer”, concluyó Delbonis.

Zurdo y con revés a dos manos, comenzó su carrera profesional en 2007, llegó a ocupar el 33° escalón del ranking en mayo de 2016 y conquistó dos títulos ATP, Sao Paulo en 2014 y Marrakech en 2016. El punto más alto de su carrera, sin embargo, lo vivió con la camiseta celeste y blanca.

En Zagreb, fue el encargado de disputar el quinto punto de la final de Copa Davis ante Croacia y no le pesó ni la responsabilidad ni el rival que tenía adelante. Jugó el partido de su vida y derrotó por 6-3, 6-4 y 6-2 al gigante Ivo Karlovic y selló el 3-2 que le dio al equipo capitaneado por Daniel Orsanic. “Me sentí el Burruchaga del tenis, el que hizo el gol para ganar el título”, comentó el hombre de Azul.