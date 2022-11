“Felicidade não tem fim” canturreó Leandrinho en el final del Rocha

Desde estas páginas se ha escrito –y repetido– año tras año que hay carreras y carreras, pero el Gran Premio Internacional “Dardo Rocha” (G I-2.400 mts.) no es un cotejo cualquiera. Es único. Es el más importante de la ciudad de las diagonales. Es la carrera “soñada”, la más esperada del año, que se torna emocionante en un tiempo de 2 minutos 30 segundos, más o menos, que mantiene en vilo a las tribunas colmadas de platenses. Y ayer no fue la excepción, porque especialmente dos ejemplares fueron los responsables de meterle emoción a esta edición número 102. Ellos fueron el sorprendente Lagarto Boy, que hizo la punta hasta la recta final, es decir, durante algo más de 2.200 metros, metiéndole pata adelante; en tanto, el dominio de la última cuadra y media de la competencia fue para Miriñaque, que cruzó el disco con cuatro cuerpos de ventaja sobre el conducido por Wilson Moreyra; mientras que Special Dubai se adueño de las tercera chapa del marcador. De esta forma, el entrenado por María Cristina Muñoz llevó a buen puerto su claro favoritismo y a su vez se cobró revancha de la edición pasada, que se clasificara segundo de Zuran Zuran.

El desarrollo

En medio de una gran expectativa se abrieron los partidores en buen momento para todos los competidores y enseguida Winery rompió la uniformidad “primereando” a Lagarto Boy. Pero formalizada la carrera éste pasó al frente con ventaja sobre Winery, El Darwin y Miriñaque. Así pasaron por primera vez frente al disco ante el clamor de las tribunas con el puntero que estiró a largo y medio la luz sobre su inmediato perseguidor Winery, escalonándose luego El Darwin, Miriñaque, Picaflor Letal, Dreaman y Pepe Joy.

De esa manera se internaron en el codo del Colegio Nacional con Lagarto Boy poniéndole pimienta al desarrollo con un largo y medio delante de Winery, manteniéndose luego las posiciones.

Con firmes brazadas, el conducido por Wilson Moreyra encaró el opuesto estirando a tres cuerpos la ventaja sobre El Darwin, que se juntaba con Winery y Picaflor Letal en la persecución del puntero y con el gran favorito, expectante, por delante de Dreaman y Pepe Joy. Así, sin dar señales de cansancio, el vanguardista mantenía a raya a sus rivales. El ingreso a la elipse de la calle 41 no ofreció ninguna variante.

Finalizaron así el recorrido de la curva y cuando encararon la “avenida de los alaridos”, pareció que Lagarto Boy escapaba rumbo a la gloria, pero desde atrás y por media cancha aceleró el montado por “Leandrinho” Goncalves, que faltando 150 metros literalmente pasó de largo al valiente puntero y en la raya lo superó por cuatro cuerpos; en tanto que tercero, a un largo, completó el podio Special Dubai.

El vencedor empleó los siguientes parciales: primeros 400 metros en 26s 20/100; 800 mts. en 50s86/100; 1.200 mts. en 1m16s02/100; 1.600 mts. en 1m40s52/100 y 2.000 en 2m4s75/100. Todo ello para completar el excelente registro total de 2m29s28/100 para el recorrido de la gran carrera.

Don Empeño volvió a poner su nombre al “Joaquín V. González”

El otro Grupo I de la tarde fue para que Don Empeño confirmara su dominio en las carreras de media distancia, ya que también se había alzado la edición del año anterior de esta misma carrera. Con un inspirado Willian Pereyra, el defensor del San Benito obtuvo una contundente victoria con un tiempo de 1.36.04, aventajando por 8 cuerpos a Go Chrome Go; mientras que a un cuerpo, arribaba Evo Revoltoso. Con este nuevo logro, el hijo de Exchange Rate y pupilo de C. D. Etchechoury obtuvo la su victoria número 11 en 20 presentaciones. Por último, pagó a ganador $1.55.

Rudy Trigger, otro premio para María Muñoz

Si el Rocha fue la frutilla del postre y el Gonzalez el plato principal, la entrada correspondió al clásico “Ciudad de La Plata”, aunque se haya corrido como cierre de la reunión. Y Rudy Trigger repitió el desplazamiento del año anterior. En el final derrotó a la brava At A Glance, mientras que la tercera chapa fue para el “viejito piola” Expressive Smart, en una gran labor. El final fue emocionante porque los tres nombrados terminaron muy cerca.