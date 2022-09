Fiel a su estilo: Zielinski metió el equipo atrás y lo pagó caro

¿Para qué te traje? Las malas decisiones del entrenador de Estudiantes, Ricardo Zielinski, hicieron crecer a Rosario Central en el segundo tiempo y el DT del Pincha metió a su equipo muy atrás. El Ruso decidió sacar a Franco Zapiola, uno de los mejores del equipo, a los 15 del complemento para que ingresara Nehuén Paz. Así, el Pincha formó una línea de cinco defensores, cedió completamente el balón y quedó muy replegado en su propio campo.

El primer tiempo había sido bueno; con presión alta, juego asociado y con el gol convertido de Mauro Boselli era todo color de rosas. No obstante, el complemento fue totalmente distinto y terminó inclinando la balanza para el lado del los de Carlos Tévez. El Pincha hizo una primera parte al trote, lo ganaba bien y Central estaba lejísimos del empate. Pero todo cambió en los últimos 45 minutos: Carlos Tévez metió mano, su equipo reaccionó y sobre el cierre llegó ese 1-1 agónico del ingresado Franco Frías que terminó poniendo justicia al asunto.

La reacción del Canalla fue brutal, y lo llamativo fue que, aun con la necesidad de ir a buscar el resultado, Tévez cambió nombres al por mayor pero mantuvo el sistema táctico inalterable. Así y todo, Central mutó a un elenco ultraofensivo y obligó al Ruso Zielinski a tener que sumar un central (Paz por Zapiola para armar línea de cinco) para intentar controlar los embates del rival. Los de Zielinski se metieron atrás, y el Canalla de tanto ir a buscarlo, tuvo su recompensa en el final gracias al pibe Frías y a todo un equipo que, aun en la mala, mantuvo la mente fría...

Noguera: “Central mereció el empate”

En conferencia de prensa, Nogue­ra mostró su fastidio por no haber podido llevarse un triunfo de Rosario: “Nos vamos con bronca porque habíamos hecho un buen primer tiempo, después decaímos en todas las líneas y nos terminan empatando en los últimos minutos en una jugada aislada”.

Acerca del desarrollo de la segun­da etapa, el zaguero central fue claro: “Hicimos un mal segundo tiempo. Nos metimos muy atrás, Central nos dominó bastante la pelota, sin embar­go tuvimos chances para cerrarlo y no supimos aprovecharlas. Lamentamos estos dos puntos perdidos. Nunca es conveniente tirarse tan atrás, pero también hay mérito del rival. En el segundo tiempo no tuvimos juego asociado y fue prácticamente defenderse. Rechazamos varias pelotas pero no llegamos a tiempo en esa del final”. “Tenemos cosas para corregir y quedan fechas para sumar lo máximo posible. Ojalá podamos hacer bueno este punto de local”, dijo pensando en la carrera por copas internacionales.

El Pincha regresa al trabajo pensando en Defensa

El equipo que conduce técnicamente Ricardo Zielinkski emprendió el viaje de regreso a la ciudad de La Plata una vez finalizado el partido ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Con la mente puesta en hacer valer el punto obtenido en condición de visitante, Estudiantes afrontará hoy una jornada de entrenamientos para preparar su próximo compromiso ante el Halcón de Varela.

Con el afán de poder contar nuevamente con Pablo Piatti, quien se encuentra recuperándose de una lesión, el Pincha recibirá en el estadio Uno a Defensa y Justicia desde las 21:30 del lunes. El León no quiere perder pisada en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores y, de cara a la recta final del torneo, buscará quedarse con los puntos en condición de local.

En la tabla general anual, Estudiantes igualó la línea de Argentinos Juniors ubicándose en el 5° puesto con 55 unidades, por detrás de Gimnasia, River, Racing y Boca.