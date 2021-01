Fin de la ilusión: Villa San Carlos perdió por goleada y quedó eliminado del reducido

Por los cuartos de final del reducido de la Primera B, Villa San Carlos cae 3-2 ante San Telmo y por el momento, queda eliminado de la pelea por el último ascenso a la Primera Nacional. Velázquez, Ramírez y Bustos marcaron para el "Candombero", mientras que Manuel Molina y Samuel Portillo descontaron para el "Villero". Seguílo en vivo.

Un primer tiempo intenso y bastante entretenido, con muchos errores defensivos y con varias llegadas por lado. El "Villero" comenzó mejor y tuvo una clara de Portillo a los 10 segundos y un remate en el palo de Lugones. Pero en la réplica, llegó el primer tanto de San Telmo: Velázquez se acomodó sin que nadie lo marque y con un buen remate, puso el 1-0.

A partir de la ventaja, el "Candombero" dominó y generó ocasiones, hasta que pudo conseguir el segundo, gracias a la buena definición de Ramírez. San Carlos fue con amor propio y conseguió el descuento desde una pelota parada: tras un centro de Guerrico, Formosa en complicidad con el palo, el sacó el cabezazo a Miranda y en el rebote, Molina se metio con pelota y todo para el descuento.

En el complemento, el encuentro comenzó con menos intensidad pero en la primera clara, el "Villero" lo igualó: Portillo encaró dentro del área y de tres dedos, le acarició la pelota al arquero para el 2-2. Cuando parecía tener todo bajo control, el "Candombero" volvió a ser efectivo: Bustos controló y con un buen tiro que se desvió en Slezack, puso el 3-2 ante la poca reacción de Tauber.

Con el tanto, el partido se planchó y pese a intentarlo, al "Cele" le faltó claridad y falló en el último pase. Un tiro libre de Guerrico por encima del travesaño, fue lo más destacado. Sin atacar demasido, pero con el control del juego, San Telmo liquidó las acciones en el cierre: tras un falta de Lloyaiy, que vio la roja por último hombre, el goleador Velázquez no perdonó y puso el 4-2, con un exquisito penal.

Así, se acabó la ilusión de Primera Nacional para Villa San Carlos, quien deberá pensar en la próxima temporada. Pese a no haber podido lograr el sueño, el elenco de Jorge Vivaldo (no estuvo por posible contagio de Covid) cierra una buena campaña, luego de ascender de la Primera C.

Formaciones

Villa San Carlos (2): Tauber; Molina, Slezack, Lloyaiy, Massi; Lugones, Raverta, Guerrico, Alegre; Portillo y Miranda. DT: Jorge Vivaldo.

San Telmo (4): Formosa; Arce, Meza, Villagra, Bustos; Rueda, Toledo, Zurita, Ramírez; López y Velázquez. DT: Pablo Frontini.

Goles: 10´ Velázquez (ST), 20´ Ramírez (ST), 34´Molina (VSC), 53´ Portillo (VSC), 58´ Bustos (ST), 87´ Velázquez -p- (ST)

Incidencias: 85´ expulsado Alejo Lloyaiy (VSC), por último recurso.

Árbitro: Juan Pafundi

Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal)