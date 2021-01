Defensa igualó con Coquimbo y todo se definirá en Florencio Varela

Por la primera semifinal de la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia igualó 0-0 con Coquimbo en Paraguay. En un encuentro cerrado y de pocas ocasiones, el "Halcón" sacó un buen resultado y todo se definirá en Florencio Varela, el próximo sábado. En el elenco chileno, fue titular el ex Cambaceres, Lautaro Palacios.

Una primera parte cerrada, con pocas ocasiones de peligro y pocos espacios para generar juego. Defensa contó con algunas aproximaciones y la más clara la tuvo con Romero, mientras que el elenco chileno contó con un remate en el travesaño. Más allá de la necesidad del triunfo, ambos no vieron mal apostar al orden y no sufrir demasiado en defensa.

En el complemento, mucho no pasó y sin bien el "Halcón" tuvo la posición, no tuvo claridad a la hora de lastimar, más allá de alguna aproximación. Por su parte, Coquimbo no pateó al arco en casi todo el complemento y dejó muy solo a su goleador, Lautaro Palacios, con pasado en Cambaceres. Recién en la última, casi convierte, con un remate mordido de Farfán.

Así, la primera semifinal terminó en igualdad sin goles y todo se definirá el próximo sábado en Florencio Varela, donde ambos buscarán su primera final en el certamen a partir de las 20:30. Por su parte, el "Halcón", el próximo jueves, jugará el pendiente ante Aldosivi, con el fin de buscar el primer puesto en la zona 1, de la Fase Complementación.

Formaciones

Coquimbo (0): Cano; González, Pereyra, Osorio; Espinoza, Manriquez, Aravena, Salas; Farfán, Abrigo; Palacios. DT: Juan Ribera.

Defensa y Justicia (0): Unsain; Paredes, Frias, Martínez; Rius, larralde, Isnaldo, Brítez; Bou y Romero. DT: Hernán Crespo

Goles: No hubo

Árbitro: Jesús Valenzuela

Estadio: Tigo Manuel Ferreira