Gallardo fue con los tapones de punta contra los que lo critican

El DT del Millonario, Marcelo Gallardo, se refirió en conferencia de prensa al actual momento que está atravesando River luego de haber quedado sin chances de jugar la final del toneo local y a un día de enfrentarse al Palmeiras.

En este sentido, explicó: "Lamentablemente, en etapas de definición los errores los sentís mucho más. Eso genera preocupaciones en la actualidad del equipo: parecería que somos un desastre y no lo somos. Somos un equipo que ha cometido errores en estos dos partidos".

Y siguió: "El tema acá es no confundirse, no entrar en la desesperación y la confusión que te haga pensar que sos un mal equipo, que se le apagaron todas las luces, que das facilidades y esas cosas que se dicen y que pueden ser usadas en contra nuestra de manera negativa".

Además, puso énfasis en la importancia del díalogo el trabajo en equipo: "Me tengo que sentar con mi equipo de trabajo y mis jugadores para decirles que somos otra cosa totalmente distinta a estos dos partidos. No llegamos de casualidad a estas instancias. Tengo que tener mucha calma para saber detectar problemas que hemos sufrido estos dos partidos sin entrar en confusión".

Por otro lado, habló del peso que tiene ser entrenador de uno de los equipos más grandes de Argentina: "No me corresponde ponerme en un lugar de víctima. Hace 6 años y pico que estoy acá y he sabido convivir con situaciones favorables y desfavorables. Estoy en un club que exige demasiado, que nos expone demasiado".

Gallardo se refirió a quienes lo critican: "A lo largo de estos años aprendí a no comerme los elogios desmesurados que suelen venir cuando estás victorioso. Estoy en un lugar donde sé que si ganás tenés buena crítica y si perdés es mala. La crítica bien intencionada es valedera, es buena y es noble, pero a la crítica malintencionada he aprendido a no darle ni cinco de pelota porque no tiene sustento, no tiene argumentos y no creo en esos análisis tan fríos".

"Los que están esperando, seguirán esperando porque yo tengo convicciones, sé de dónde vengo, sé lo que me costó estar acá, cómo trabajo y cómo es mi grupo de jugadores. No me va a cambiar nada un resultado de fútbol por más malo que sea. Que me sigan esperando. No me va a dañar un partido de fútbol", sentenció el DT.