Fin de la novela: Lautaro Martínez no irá al Barcelona

Sin lugar a dudas que el posible traspaso de Lautaro Martínez al Barcelona fue una de las novelas del presente mercado de pases. El delantero del Inter, una de las figuras de la institución que llegó hasta la final de la Europa League, es seguido de cerca por el Barcelona desde hace varias semanas, pero todo indica que el argentino seguirá en la institución italiana.

El mal momento económico de los clubes debido a la inactividad por la pandemia del coronavirus, como así también la intención tanto del jugador como de los dirigentes del Inter de que el atacante surgido en las divisiones inferiores de Racing siga en el club, es algo clave para que Lautaro continúe en el elenco dirigido por Antonio Conte. Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, aseguró en las últimas horas que Martínez no se irá al Barcelona: “Lautaro no se va del Inter. No solo el Barcelona se fija en él, pero Lautaro tiene claro que está en un gran club como el nuestro. Lo veo feliz viviendo esta experiencia que no es fácil en Italia, sobre todo para los delanteros. Pienso que va en el camino correcto. Por ahora no se va, Lautaro forma parte del presente y del futuro nuestro, y es parte de un patrimonio del club como muchos otros jugadores jóvenes. Espero que siga creciendo”, aseguró en Fox Sports.

El conjunto culé cambió de entrenador luego de la eliminación ante el Bayern Munich, ya que Ronald Koeman asumió el cargo de director técnico, en lugar de Quique Setién. Luego de toda la polémica en torno a la posible salida de Lionel Messi, quien finalmente continuará en la institución, ahora resta saber qué pasará con Luis Suárez, a quien el entrenador holandés le comunicó que no lo tendrá en cuenta para esta temporada. El uruguayo tendría todo acordado con la Juventus, pero en el día de ayer publicó una imagen riéndose de las noticias falsas, por lo que habrá que aguardar para conocer su futuro.