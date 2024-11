Final de película en el TN que terminó con victoria de Santero

El Turismo Nacional estuvo en la boca de todos durante el mediodía del domingo, debido a la definición infartante que se dio en la Clase 3, con lo que era triunfo de José Manuel Urcera, pero que por exclusión terminó siendo de Julián Santero. El puntero del campeonato igualmente sigue siendo Leonel Pernía.

Urcera, hombre de Ford, y Santero, de Toyota, brindaron un verdadero espectáculo en la última vuelta de la carrera disputada en Concordia, en el marco de la penúltima fecha de la temporada. Por milímetros, luego de irse pasando uno al otro constantemente, fue triunfo de Urcera, pero horas después se conoció que el auto tenía irregularidades con la compresión, por lo que las autoridades decidieron excluirlo y por ende darle el triunfo a su rival.

Venía siendo una carrera tranquila para el piloto de Ford, ya que estaba primero cómodo, pero un despiste en la chicana descontroló sus planes, ya que rompió el piso del auto y el conductor de Toyota se le pegó por la disputa de la carrera. Esos segundos finales tuvieron de todo, en algo que no se veía hace rato: toques, tijeras y mucho sobrepaso, hasta en el cierre Urcera ganó casi golpeando el auto contra la pared, pero finalmente masticó la bronca de la descalificación.

Pernía, puntero del certamen, tuvo que salir en la última colocación debido a un problema mecánico y finalizó en el puesto número 11. Sin embargo, tuvo la fortuna de que Jorge Barrio quedó quinto, por lo que los puntos sumados no le alcanzaron para sobrepasarlo. Igualmente, el piloto de Chevrolet tiene un grave problema, ya que al no haber ganado ninguna carrera en este año, tiene que triunfar sí o sí en la última fecha en Trelew -algo estipulado por el reglamento, no puede haber campeones que no hayan ganado una carrera-, el próximo 8 de diciembre, en caso de no ganar, el campeón será Barrio.