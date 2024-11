Perú va a la Bombonera con la necesidad de un triunfo

Perú está muy complicado en las Eliminatorias al Mundial 2026 debido a que ocupa la anteúltima posición de la tabla, con un punto más que Chile, colista, pero en la próxima jornada tendrá la difícil tarea de visitar al campeón del mundo: Argentina.

Ante esta situación, Luis Advíncula, jugador de Boca Juniors que hace las veces de local en la Bombonera, se expresó en la previa del Argentina-Perú que se disputará en el Alberto J. Armando en el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

“Ellos vienen con la sangre en el ojo por haber perdido en Paraguay, pero nosotros también tenemos bronca”, comenzó el Rayo, quien no ocultó su tristeza por el empate sin goles frente a Chile en el Monumental de Lima.

Sin embargo, y frente al 0-0 que rescató Perú en la Bombonera por las Eliminatorias a Rusia 2018, recordó: “Sabemos que es una plaza complicada ir a jugar a la Argentina, ir a la Bombonera, donde hemos conseguido un buen resultado”.

Por su parte, su entrenador, Jorge Fossati, que el próximo martes enfrentará, dijo que no notó tanto el mando del entrenador en el proceso que llevó al Mundial de Qatar, en el que finalmente se coronó como campeona.

“No me gustó mucho Argentina en el proceso del Mundial, para mí dio el salto de calidad y se convirtió en candidato en cuartos de final. Pero lo anterior no era una Argentina fuerte de verdad. Era una Argentina que la agarraba alguno, frotaba la lámpara y desnivelaba. No solo Messi”, señaló el entrenador del seleccionado peruano.

“El objetivo es ganar el partido que viene, pero la gran meta que nos hemos planteado, porque analizamos las cosas, es el Repechaje. También lo dije en enero, no estoy diciéndolo ahora. Si me dicen que la clasificación era como hasta ahora, con 4 cupos y medio, no sé si hubiera agarrado porque hay que ver en qué situación estábamos y hay que ser realistas”, resaltó Fossati.