“Le di una lección a Tyson”

Jake Paul, excéntrico youtuber, logró ganarle por puntos en una pelea de exhibición que tuvo más show previo que deporte al histórico campeón e peso pesado y actualmente con 58 años Mike Tyson en una pelea que se desarrolló en el AT&T de Arlington, de Texas.

“Le dije a todos lo que iba a hacer, le di una lección de boxeo”, lanzó el influencer, de 27 años, ante los medios luego de imponerse ante el legendario Iron Mike.

Incluso, Jake Paul redobló la apuesta cuando le preguntaron si reguló en una parte del combate y decidió no noquear a Mike Tyson, quien le lleva 31 años: "Definitivamente. Quería darle un show a los fans, pero no quería lastimar a alguien que no necesitaba ser lastimado".