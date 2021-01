Fórmula 1: Carlos Sainz debutó con Ferrari

Comenzaron los entrenamientos para los equipos de la Fórmula 1. En el circuito privado de Fiorano, Carlos Sainz Jr. tuvo su primera presentación a bordo de un vehículo de Ferrari y pudo completar más de 100 vueltas, conduciendo el modelo SF71H de 2018. Un coche por demás competitivo que entusiasma al piloto, quien se sintió muy a gusto mostrando un desempeño muy veloz de principio a fin.



Fue un estreno casi perfecto para el joven español de 26 años, que tuvo su jornada de prueba pese a que las condiciones meteorológicas fueron muy diferentes a las del martes, cuando fue el turno de Charles Leclerc y donde apenas hubo sol. Carlos Sainz estuvo en un nivel de prestaciones muy parejo al de su compañero monegasco. Si bien los tiempos que marcaron son secretos y Ferrari no va a hacerlos públicos para no dar lugar a comparaciones poco útiles, Sainz se bajó por demás satisfecho de su primer acercamiento al coche, pese a que el objetivo estuvo siempre lejos de buscar el tiempo a una vuelta.



Por el lado de Leclerc, que volvió al ruedo 12 días después de haberse contagiado coronavirus, pudo hacer efectivas más de un centenar de vueltas en el trazado de 2997 metros que presenta la pista.



Leclerc declaró el martes: “me sentí rápido de inmediato, más que otras veces”, una sensación que ha sido muy parecida para Sainz, lo cual era otro motivo de satisfacción y ­confirma la idoneidad del test programado por Ferrari para sus pilotos. Uno de los aspectos positivos para los pilotos es que sólo han pasado 45 días sin conducir en F1 desde la última gran carrera en Abu Dhabi, por lo que el receso de inactividad no fue tan largo como en otros inviernos donde suelen pasar casi tres meses sin ­competir.



Cabe destacar que la escudería italiana de Ferrari firmó contrato con Carlos Sainz Jr. en el mes de mayo del 2020, acordando un vínculo por dos años que se extenderá desde 2021 a 2023. La llegada del piloto es de las más esperadas, en primer lugar, como el flamante sustituto de Sebastian Vettel. En segundo lugar, para iniciar junto a Leclerc el renacimiento de la escudería de Maranello, tras varias temporadas negativas. El piloto madrileño tendrá la oportunidad de tomar confianza con su nuevo equipo, conociendo las modalidades de trabajo de los ingenieros y pensando en el Mundial 2021, Las próximas pruebas tendrán lugar en Bahrein del 12 al 14 de marzo.



Sainz, como ya vio en el simulador la semana pasada, pudo ver en vivo lo diferente que es el nuevo volante de Ferrari a lo que estaba acostumbrado en McLaren. Más con la ­dificultad de cambiar los parámetros a casi 300 km/h y con las fuerzas G de cada curva.



Al finalizar su primera presentación con el equipo, Sainz declaró: “¡Ha sido un día que nunca olvidaré! Esta mañana sonó la alarma al amanecer, porque teníamos algunas reuniones muy temprano antes de salir a la pista. ¡Uno de los momentos más especiales para mí hoy fue cuando llegué al circuito y vi el Ferrari con mi número 55! Estaba ansioso por subirme al coche y esa primera vuelta de instalación fue emocionante”.