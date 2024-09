Fórmula 1: Franco Colapinto llegó a Singapur

La Fórmula 1 llega este fin de semana a Singapur para disputar la fecha 18 de su temporada, y será una ocasión especial para Franco Colapinto, quien correrá por primera vez en este circuito callejero bajo luz artificial debido al horario nocturno. El Gran Circo ya está instalado en Marina Bay, un trazado urbano de 4.940 metros, donde los pilotos deberán completar 62 vueltas, cubriendo un total de 306,143 kilómetros.

El piloto argentino llega con un impulso positivo tras haber obtenido el 12° lugar en Monza (después de partir desde la 18ª posición) y un destacado octavo puesto en Azerbaiyán, donde sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Sin embargo, el fin de semana en Singapur no será fácil para Colapinto. Además de no conocer el circuito y de las horas dedicadas al simulador, tendrá que enfrentarse a dos nuevos desafíos: el clima extremadamente caluroso y húmedo, que supondrá una gran exigencia física, y la particular degradación de los neumáticos en esta pista, un factor clave que deberá gestionar sin experiencia previa.

Será un fin de semana de aprendizaje y adaptación para Colapinto, quien buscará seguir acumulando experiencia y sumar más puntos en su prometedora carrera en la Fórmula 1.

VIERNES 20/9

● Práctica 1. 6:30 (Disney+ y Fox Sports Argentina)

● Práctica 2. 10 (Disney+ y Fox Sports Argentina)

SÁBADO 21/9

● Práctica 3. 6:30 (Disney+ y Fox Sports Argentina)

● Clasificación. 10 (Disney+ y Fox Sports Argentina)

DOMINGO 22/9

● Gran Premio. 9 (Disney+ y Fox Sports Argentina)