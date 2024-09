Con Verón, Estudiantes no tendrá lugar en AFA y la pelea se agiganta

El tira y afloje entre la Asociación del Fútbol Argentino y Estudiantes de La Plata continúa, especialmente con su presidente Juan Sebastián Verón. Además de lo sucedido el domingo pasado tras el empate 1-1 contra Platense en la fecha 14 de la Liga Profesional, en donde la controversia surgió después de que el árbitro Nicolás Ramírez anuló un gol de Luciano Lollo, en un fallo que encendió la ira del Pincha y de su máximo dirigente, ahora la AFA decidió desplazar a Pascual Caiella, vice del León, de su cargo de vocal titular en el nuevo Comité Ejecutivo de Claudio Tapia.

Primero Juan Sebastián Verón manifestó su descontento por lo sucedido el domingo. En su cuenta de Instagram, compartió un video del gol anulado junto con un contundente mensaje dirigido a la AFA: “En vez de convocar a DTs y capitanes, mejor revisen cómo dirigen y usan la tecnología, porque resulta muy obvio ya”. Este comentario refleja la frustración del presidente de Estudiantes, quien considera que las decisiones arbitrales y la falta de uso del VAR están afectando gravemente a su equipo.

El descontento de Verón se sumó a las declaraciones de Eduardo Domínguez en la conferencia de prensa post-partido. El técnico del Pincha expresó: “Muchos goles nos anulan, muchos. Son muchos puntos que quedan en el camino. Todos los partidos nos quitan un gol. Van a ir a la finita y seguramente van a tener razón, es así”. La frase del entrenador subraya la sensación de que Estudiantes está siendo constantemente perjudicado por decisiones arbitrales discutibles.

Por si esto fuera poco, ahora se sumó otro capítulo más. La ausencia del Pincha en el nuevo Comité Ejecutivo de AFA. Sin embargo, no debería ser una novedad la ausencia en el Comité que asumirá a partir de octubre, pero puesta en contexto, tiene el impacto de la noticia. Porque ese lugar será ocupado nada menos que por Gimnasia: sí, Mariano Cowen, su presidente, será vocal titular y desplazará así a Pascual Caiella, vicepresidente del Pincha. En principio esta decisión no debería perjudicar en nada a Estudiantes, aunque el fútbol argentino no es conocido por su transparencia.