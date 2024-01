Fórmula 1: Polémica declaración del campeón Verstappen

El piloto neerlandés de Red Bull marcó distancia sobre su compañero de equipo, el mexicano Sergio “Checo” Pérez, y se refirió a que nunca estuvo cerca de alcanzarlo.

Al opinar sobre su intensa competencia con Pérez, afirmó que el inicio de la temporada pasada de la Fórmula 1 fue “distorsionado”, subrayando la importancia de evaluar el panorama general en lugar de centrarse únicamente en las primeras cuatro carreras.

“Tienes que pintar el cuadro completo. En Arabia Saudita tuve que salir desde la 15º posición. El coche de seguridad me penalizó ligeramente en Bakú. Así que, desde mi punto de vista, no es del todo justo hablar de que estuvo igualado. Porque no fue así desde mi punto de vista”, declaró Verstappen.

Luego, en la misma línea, agregó: “Estuvo más cerca, pero hay que tener en cuenta todas las circunstancias que lo provocaron. Eso distorsionó la impresión hasta cierto punto”. Consultado sobre la puesta a punto de su RB19, sostuvo: “Yo lo pongo como a mí me gusta. Y el otro piloto lo hace a su gusto”.

Por otro lado, criticó al actual formato de los eventos que tienen las carreras Sprint sabatinas, que es un tercio de las competencias dominicales.

Este año también se modificaron las reglas del parque cerrado, en el que los autos no pueden tocarse entre las dos carreras. El parque cerrado es un lugar en el que los autos quedan guardados tras la primera competencia y ningún integrante de las escuderías puede tocarlos.

El neerlandés de 26 años de edad, apuntó a que debería flexibilizarse con dos parques cerrados, uno para el sábado y otro el domingo. “El parque cerrado de las carreras Sprint apesta. Si te equivocas con los reglajes, quedarás atrapado ahí durante el resto del fin de semana. Yo habilitaría un parque cerrado para el sábado y otro el domingo”, explicó.