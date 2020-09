Fuerte golpe al auto de Moscardini: así sacaron de competencia al platense en el Súper TC2000

Luego de una gran actuación en la clasificación del sábado en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Moscardini sufrió este domingo un fuertísimo golpe por parte de los rivales, que en la largada, se lo llevaron puesto para dejarlo de esta forma fuera de competición.

La Joya platense, tercero en la largada de hoy, no pudo evitar la dura y cruel embestida que por fortuna sólo ocasionó daños en el Honda Civic. "No tuve una buena largada, luego cuando me traté de acomodar me pegaron por todo lados. Me sacaron de pista", expresó el joven piloto que no pudo tener revancha.

Pese a esto, Nico fue optimista y dejó atrás el mal trago que vivió esta jornada que tuvo como ganador a Facundo Ardusso a bordo de su Renault Fluence. "El auto quedó desfigurado en la cola. Ahora a pensar en la próxima carrera", afirmó la Joya.

Así fue la dura embestida a Moscadini: