Gallardo: "Fuimos muy superiores"

Marcelo Gallardo habló en conferencia, tras el triunfo de River ante Boca en el Monumental. El Muñeco se mostró feliz y destacó que el Millonario fue superior al Xeneize. Además, remarcó que "disfrutamos jugar este superclásico".

"No podía ser mejor, de jugar un clásico con la gente y lo disfrutamos. River fue un equipo bien parado en la cancha e intentando jugar con convicción. El resultado fue mentiroso y en el partido muy superiores. Boca en el segundo tiempo se cuidó, si salía a jugar el resultado era otro", señaló.

Además dejó en claro cuáles fueron las diferencias entre ambos equipos: "Después de la expulsión, no pensamos tener el manejo total del partido. Somos un equipo muy maduro, muy inteligente y no dimos muestra de debilidad. Boca estaba sufriendo el partido y teníamos que tratar de terminarlo. Fuimos inteligentes en todo el partido. La diferencia fue que un equipo que hizo lo que quiso y otro que no quiso sufrir más de la cuenta".

También señaló que de los cinco clásicos que se jugaron, en este hubo un equipo más superior que otro: "En el juego en los superclásicos que se jugaron este año, no hubo diferencias de ningún equipo. Hoy si hubo una diferencia entre un equipo y otro. Realmente estoy muy feliz y merecíamos terminar esta tarde con los hinchas así".

Sobre la convocatoria de Julián Álvarez, el Muñeco dejó un claro mensaje: "En esta fecha FIFA jugamos con desventaja, pero esperamos un guiño de la Selección Argentina. Julián Álvarez ha jugado poco en las últimas convocatorias y lo que queremos es poder contar con él el próximo partido. Sé que hay buena predisposición".