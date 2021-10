Ni la gente salvó el desempeño de Gimnasia

Gimnasia perdió con Sarmiento en su reencuentro con la hinchada. Más allá de la caída, el equipo mostró una pálida imagen y se quedó con las manos vacías, en un encuentro que en la previa no parecía tan complejo. El color de la gente no salvó el pobre desempeño del equipo de Pipo.

Sin dudas y más allá de ser levemente mejor, un horror de Gerometta le dio la ventaja a Sarmiento. El lateral hizo un increíble penal, que le dio a Torres la ventaja del encuentro. En el segundo tiempo, Gimnasia fue con empuje pero nunca supo romper el bloque defensivo del elenco de Junin.

Alemán y el Pulga Rodríguez nuevamente no completaron los 90 minutos, mientras que los ingresos de Pérez García y Miranda no cambiaron la ecuación. Solo una de Contín, tuvo Gimnasia para tratar de remontar la historia. El empuje no le alcanzó y los silbidos aparecieron, en el pitazo final. La expectativa se apagó y el Lobo volvió a dar pasos atrás, tras las dos victorias consecutivas. Mucho para mejorar, de cara a lo que viene.