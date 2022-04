“Ganar en su casa y ante su gente fue algo hermoso”

Laura Sampedro es sinónimo de esfuerzo y perseverancia. Y, sin dudas, una de las referentes en el fútbol femenino de la región. Durante varios años formó parte del equipo de la Universidad Nacional de La Plata. Al mismo tiempo que jugaba en Estudiantes o en Boca, competía en la Liga Amateur Platense. Su gran desempeño le permitió tener una experiencia en la Selección Argentina.

A horas de haber ganado el clásico ante Gimnasia, la jugadora del Pincha atendió en su casa a diario Hoy y habló de todo: la victoria en el Bosque, el crecimiento de la disciplina en las últimas temporadas y los objetivos del plantel para este certamen.

—¿Cómo viviste el partido y en dónde pensás que estuvieron las claves del triunfo?

—Lo viví con mucha adrenalina como sucede en un clásico y con mucha concentración, porque sabíamos que teníamos que dar lo mejor de cada una de nosotras para llevarnos los tres puntos. Me parece que la entrega de cada una de las jugadoras y el trabajo en equipo fue fundamental para ganar en los mano a mano y para ser superiores en el campo de juego. Así logramos llevarnos la victoria, en su casa y con su gente, una sensación hermosa.

—¿Cuánto hubo de jugada preparada y cuánto de intuición en tu gol para abrir el marcador?

—Te diría que ambas, trabajamos duro en la semana, se trabajó la pelota parada porque sabemos que es un punto fuerte que tenemos. Y el gol fue un centro perfecto que me tira Vicki Vedini a la cabeza y también con el trabajo de Mili Cortés que me sacó un segundo la marca de encima, pude atacar la pelota como a mí me gusta con todo el impulso. Fue un gol muy lindo y una sensación inexplicable en ese momento.

—Sos una referente en la disciplina. ¿Alguna vez imaginaste este presente del fútbol femenino?

—No, la verdad que unos años atrás no me imaginaba este crecimiento del fútbol femenino. Con la semiprofesionalización por parte de AFA, la transmisión de los partidos, la difusión en distintos medios periodísticos y ahora el inicio de la apertura de los estadios para la disciplina, estamos alcanzando la igualdad por la que luchamos. Todavía falta mucho por hacer, pero ahora sí creo que esto va seguir creciendo muchísimo más, así que ojalá nos sigan cediendo los estadios principales, que no sea solo para “cumplir” con los mandatos sociales, sino que sea pronto una realidad concreta. Es algo realmente significativo para las jugadoras y para la afición. Y también continuar la lucha para que sea un fútbol femenino realmente profesional, en cuanto a condiciones estructurales, contratos, instalaciones de entrenamiento, indumentaria, etc.

—¿Para qué está el equipo en esta temporada? ¿La victoria en el clásico pudo ser bisagra en el desarrollo del torneo?

—Creo que fuimos de menor a mayor en lo que va del torneo, todavía queda mucho por delante, y si bien este encuentro fue fundamental por todo lo que implica ganar un clásico, nosotras pensamos en ir partido tras partido. Queremos sumar la mayor cantidad de puntos y dejar al Pincha lo más alto posible. El domingo se disfrutó el triunfo, ayer también en nuestro día de descanso, pero ya a partir de hoy estaremos con la cabeza metida en el próximo rival que es Independiente, y ojalá que nos permitan recibirlo en donde todas queremos jugar, en Uno.