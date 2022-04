El Lobo define los últimos detalles

En horas de la tarde, el Lobo va a definir los últimos detalles para enfrentarse mañana a las 21:30 a Platense en Vicente López, donde el conjunto albiazul buscará volver al triunfo tras la dura derrota contra Sarmiento en el Bosque como así también mantener vivas las últimas esperanzas para pelear por la clasificación tras algunos resultados positivos durante el fin de semana. Luego del empate de Defensa y Justicia y la derrota de Unión, Gimnasia está a seis puntos del Halcón, el último clasificado en la Zona 1, aunque en el medio siguen Banfield, el Tatengue, Argentinos y Sarmiento.

Con la disponibilidad de Guillermo Fratta tras la lesión sufrida en el clásico contra Estudiantes y que lo dejó afuera de tres partidos, el uruguayo podría ingresar en la zaga central por Óscar Piris, quien venía cumpliendo junto a Leonardo Morales pero que el jueves pasado tuvo un grave error en el segundo gol del Verde de Junín. A esto se le suma que Fratta es del gusto de Néstor Gorosito y por eso ha jugado de titular hasta la distensión en el aductor derecho, por lo que esa podría ser la primera variante.

Luego, en mitad de cancha, hoy será la última prueba para ver cómo esta Lautaro Chávez y si está en condiciones de al menos volver a la lista de concentrados ya que podría haber una modificación por Tomás Muro. Por eso Gorosito verá qué opciones tiene allí o si continúa el juvenil. Al otro jugador que volverán a probar por última vez es Eric Ramírez, que durante el fin de semana respondió bien a las exigencias pero hoy tendrá la última intensificación para analizar junto al cuerpo médico si el Perla puede reemplazar a Franco Soldano, de flojo partido contra Sarmiento.

De lo contrario, no se descarta otra modificación por el ex-Boca pero la prioridad la tendrá Ramírez, que a pesar de no haber jugado las primeras seis fechas, a partir de su presencia en el clásico se transformó en una pieza clave para el equipo y el Tripero lo extrañó en ataque el jueves pasado. Esto se debe a que no generó mucho como así tampoco tuvo la explosión que tiene el 43 con la rapidez y agilidad.

Buscará volver a la racha positiva fuera de casa

Tras vencer a Atlético Tucumán hace dos semanas, donde cortó una racha de seis partidos sin ganar de visitante ya que no lo conseguía desde noviembre del año pasado cuando le ganó a San Lorenzo, cuando enfrente a Platense el martes a la noche el Lobo buscará lograr la segunda victoria consecutiva fuera de casa, que también data de esas fechas del 2021.

En aquel momento, el equipo de Néstor Gorosito encolumnó tres partidos consecutivos de visitante ganando tras mucho tiempo y esa racha comenzó en Sarandí, cuando derrotó a Arsenal por 1-0 el 20 de octubre. Luego le ganó por el mismo resultado a Boca el 30 de octubre y finalizó esto con aquella victoria al Cuervo el 19 de noviembre. Vale recordar que el año pasado el Lobo solo consiguió cinco victorias fuera del Juan Carmelo Zerillo en un total de 20 encuentros durante la Copa Diego Armando Maradona, Copa de la Liga Profesional 2021 y Liga Profesional 2021.

Este partido contra el Calamar será el anteúltimo de visitante durante el actual torneo ya que el último será en Paraná cuando visite a Patronato con horario y fecha a confirmar, aunque será en el último fin de semana de abril. Dependiendo los resultados de esta semana, se verá si el Tripero todavía tiene chances de clasificar cuando enfrente al Patrón.