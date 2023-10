Garnero: “Vamos a jugar contra la mejor Selección del mundo”

Daniel Garnero tendrá flor de debut con la Selección de Paraguay. Especial por duplicado. Por ser lógicamente su estreno y por tener que visitar a Argentina en el Monumental (hoy a las 20). Será por la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 (en México, Estados Unidos y Canadá).

A la hora de referirse al equipo de Lionel Scaloni, el exenganche de Independiente no dudó: “Vamos a jugar con una Selección, no voy a descubrir nada, que es la mejor del mundo. No sólo por los logros, por la idea colectiva, por la manera que lo logran y sus rendimientos individuales. Vamos a tener que hacer un partido inteligente”.

¿Qué tiene en mente Garnero para frenar al actual campeón del mundo? “Mi intención es jugar con la pelota, pero este partido puede presentarse más dificultoso, porque es un rival que se adueña. Y en los últimos partidos de local, en todos lados, se hace fuerte con la tenencia. Tenemos que ser agresivos para recuperar y tener transiciones rápidas, no tan elaboradas como me gustaría”, afirmó.

Tras la salida del mellizo Barros Schelotto, Paraguay suma apenas un punto en dos fechas jugadas. ¿Garnero firma el empate en el Monumental? “Yo pienso en ganar. Entiendo a dónde vamos y contra quién jugamos, pero mi mente está puesta en ganarlo. Vamos a tener que hacer las cosas bien, hacer un partido inteligente y preciso”, respondió.

Y para reforzar sus dichos, a pesar de escueto tiempo de trabajo que ha tenido, agregó: “Los tiempos son cortos, no se puede entrenar con todos. Sabíamos que podía pasar, nos estamos adaptando a los tiempos. Charlando mucho más de lo que uno puede hacer en campo, tenemos todo resuelto y definido. Estamos con esa seguridad para enfrentar un partido con dificultad grande. De no ser así, entraríamos disminuidos. Estamos convencidos de cómo podemos hacerle daño al rival. Iremos en búsqueda de eso”.