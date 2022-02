Gimnasia igualó sin goles con Racing en su debut

El Lobo debutó en el Cilindro de Avellaneda, igualó 0-0 con Racing en un encuentro atractivo. El equipo de Gorosito intentó dar el golpe, pero no pudo conseguir tres puntos para comenzar con el pie derecho, ante una Academia que busca ser protagonista.

Un comienzo donde Racing arrancó más intenso y preciso, con un Cardona haciéndose conductor del juego. La primera fue un remate por encima del travesaño, tras un rebote. Después en el Lobo, Carbonero se mostró desequilibrante y generó la primera aproximación tras un error defensivo, pero terminó golpeado luego de chocar con Gómez.

A los 26´, llegó el penal para el local, luego de un agarrón de Gerometta sobre Mena. Y allí, un minuto más tarde, Rodrigo Rey se convirtió en héroe atajándole el remate débil a Javier Correa, para mantener el arco en cero para el Tripero.

Sobre el final de la primera parte, fue Tarragona quien desvió un fuerte remate de Javier Correa sobre el límite del área chica. Racing buscó beneficiarse de su poderío aéreo para abrir el marcador.

En la segunda etapa, Racing replegó a Gimnasia a los últimos metros y profundizó su juego por las bandas. Sin embargo, no logró afinar el juego aéreo y varios remates salieron desviados o contenidos por Rodrigo Rey. Por otro lado, Gimnasia no logró hacer peso en el ataque y no puso en peligro el arco defendido por Gastón Gómez.

Se vio un juego muy friccionado e interrumpido por la gran cantidad de infracciones. Aunque en una de ellas, a pocos minutos del final, Gimnasia lanzó un centro al área que tras varios rebotes, Guiffrey sacó un fuerte remate que fue desviado por Gómez.

Sobre el final, Carbonero tuvo su segunda chance luego de una gran carrera donde superó a Mura y definió por arriba ante la salida de Gómez, que con un gran esfuerzo, desvió la pelota hacia el córner.

Formaciones

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Eugenio Mena; Mauricio Martínez, Leonel Miranda y Matías Rojas; Gabriel Hauche, Javier Correa y Edwin Cardona. DT: Fernando Gago.

Gimnasia: Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Guillermo Fratta y Germán Guiffrey; Emmanuel Cecchini y Nery Leyes; Ramón Sosa, Brahian Aleman y Johan Carbonero; Cristian Tarragona. DT: Pipo Gorosito.

Cancha: Racing.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Televisa: Fox Sports Premium