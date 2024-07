Gimnasia: Méndez licenció al plantel y la gente explotó

El resultado del partido ante Estudiantes destapó una olla a presión que venía formando caldos de cultivo desde hace cuatro meses en Gimnasia.

En el mes de marzo, cuando con mucha impunidad la dirigencia negoció entre gallos y media noche la llegada de Marcelo Méndez, se sabía que la situación en algún momento podía estallar.

Puertas hacia adentro, en el Lobo no faltaron los socios caracterizados como Edgardo “Toto” Puebla, o exjugadores representativos de la historia del club como Gabriel Pedrazzi que pusieron la lupa sobre la contratación de un entrenador que no tenía experiencia en el fútbol argentino, y que encima en los primeros días no tenía permiso de trabajo para desempeñarse en el país y faltó con un trámite en migraciones.

Ayer, luego de las amenazas a los dirigentes y las pintadas en un comercio del vicepresidente Juan Pablo Arrien, los hinchas pidieron una asamblea extraordinaria para pedir la renuncia de la comisión directiva, luego de enterarse que el entrenador había “premiado” a los futbolistas con dos días de descanso tras perder 4 a 1 contra Estudiantes.

Bajo el lema “Asamblea Ya”, varios socios se juntaron en la puerta de la sede de calle 4 y no descartan volver a hacerlo el próximo sábado.

La intención es pedir explicaciones por las supuestas malas contrataciones de jugadores, aunque desde la dirigencia aludieron que se vendieron jugadores juveniles a muy buen precio para sanear las finanzas del club.

Para algunos hinchas del Lobo el técnico Marcelo Méndez debería renunciar a su cargo o la misma dirigencia debería llamar a elecciones anticipadas para fin de año y encarar otro proyecto deportivo con otro técnico como Pedro Troglio a la cabeza. Otros, tal cual lo habían expresado en los últimos días de marzo, confiaban más en personas que tienen arraigo en La Plata y que también están en condiciones de dirigir al Lobo más que Méndez que sufrió la peor goleada en contra ante Estudiantes en los últimos 53 años en la cancha de 1 y 57, tal como son los casos de Ricardo Kuzemca o el propio Daniel “Profe” Córdoba.

Más allá de algunos intentos para tratar de desviar la atención, ayer hasta el Ministerio de Seguridad de la Provincia dispuso de un operativo de seguridad y se le pagó a efectivos horas adicionales para custodiar la sede del Lobo ante la delicada crisis institucional y deportiva que atraviesa el club de calle .