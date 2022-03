Gimnasia piensa en River, obligado a rearmarse

Tiempo de dar vuelta la página en el Lobo. Ayer por la mañana el plantel de Gimnasia retomó los entrenamientos en el predio de Estancia Chica, pensando en lo que será el duelo del próximo domingo frente a River en el Monumental, y ¿por qué no? El clásico platense que ya está a la vuelta de la esquina.

El panorama en el mundo Gimnasia no es el ideal. Hinchas, jugadores y cuerpo técnico sabían de lo complejo que era el fixture en la etapa inicial. Pero todos esperaban que el equipo tuviera más de los 5 puntos por ahora cosechados producto de un triunfo, dos empates y dos derrotas.

Para colmo el calendario no da respiro y pone a fugo lo que será el factor anímico para el plantel de cara a la recta final y la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Gimnasia visita este domingo a River en el Monumental, uno de los cuatro líderes que tiene la Zona 1 que integra el conjunto albiazul.

Obligado a cambiar

Es por ello que Néstor Gorosito inició la semana con un completo entrenamiento en el predio de Abasto. Donde sus dirigidos iniciaron la jornada con los típicos movimientos de activación para luego pasar a trabajos físicos a cargo del PF del plantel.

En el segundo tramo, ya a las órdenes de Pipo, el plantel completo realizó trabajos técnicos con pelota en la cancha número 2 del predio de Estancia Chica, para luego sí culminar la práctica con distintos bloques de fútbol reducido.

Gorosito sabe muy bien que tendrá una baja sustancial de cara al enfrentamiento con los Millonarios. Sucede que el capitán, y figura del equipo, Brahian Alemán llegó a la quinta amarilla y se limpió de cara al clásico con Estudiantes que se disputará el domingo 20 en el Bosque.

En este aspecto todo indicaría que el entrenador apostaría a un cambio táctico. Ya sin la presencia de Alemán pasaría a plantear un 4-4-2, pensando en lo que será la visita a Núñez y en este sentido sería el delantero Franco Soldano quien iría desde el arranque para hacer dupla ofensiva con Cristian Tarragona.

Cabe destacar que este podría no ser el único cambio del Lobo pensando en el domingo. Para empezar en un 4-4-2 se necesitaría, al menos, de un volante que cumpla con el retroceso y en este sentido Ramón Sosa aún no está habituado a la posición. Esto llevaría a analizar la situación de los volantes del primer equipo. Incluso la defensa dejó dudas en el último encuentro disputado en el Bosque, motivo por los que no estarían descartado cambios en el fondo.

Seguirá siendo una incógnita Matías Melluso, quien ya sumó minutos en Reserva. El CT no descarta que sume 90 ante el selectivo de River y esté a disposición recién para el clásico.