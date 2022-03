Ricardo Zielinski: "Nosotros arriesgamos, estoy contento con la forma de jugar del equipo"

Ricardo Zielinski habló en conferencia de prensa durante este lunes, en lo que respecta al duelo por Copa Libertadores ante Everton de Chile como visitante, de este miércoles 9 de marzo.

En ella se refirió a la situación de algunos jugadores para afrontar el partido y contó que físicamente "están bien" y que no van a cambiar el modo de juego por el rival. "Esto recién arranca pero el equipo siempre ha demostrado ganas, actitud”, comenzó.

En ese sentido, aseguró que Rogel viajará aunque no pudo confirmar si será titular ya que a pesar de su evolución de la gripe, todavía no lo ven para integrar el once inicial.

Ante la consulta sobre para qué está Estudiantes este año, Zielinski fue cauteloso y dijo que "seguramente en el transcurso de los partidos vamos a evaluar donde estamos parados".

En las últimas horas, y sobre todo en el partido ante Audax, el equipo no tuvo un buen rendimiento pero la falta de jerarquía del equipo rival, hizo que Estudiantes siguiera vivo a lo largo del partido de vuelta. Es por eso que le consultaron por el funcionamiento, a lo que contestó: "Nosotros arriesgamos, no tenemos otra forma de jugar que arriesgando. Hemos pasado bien la fase, todo es muy parejo y los detalles te marcan como estás, para bien o para mal. En líneas generales estoy contento con la actitud del equipo".

En referencia a Gustavo Del Pret), admitió que tiene libertades. "Siempre va a tener la misión de ser un finalizador de jugadas y no de marcar", agregó.

Por último, elogió en líneas generales al equipo, que se clasifica en dos bloques: uno ofensivo y otro defensivo: "Se ataca bien porque se inicia bien de atrás y se defiende bien porque los delanteros y volantes marcan bien. En el costo y beneficios trato de arriesgar".