El Coronel gritó campeón frente a Estrella

Con un buen marco de gente de las dos hinchadas, la Liga Amateur Platense volvió a vivir otra gran tarde de fútbol para la ciudad de La Plata. Esto se debe a que nuevamente la final de la Copa de Campeones entre Asociación Coronel Brandsen y Estrella de Berisso se disputó en el Juan Carmelo Zerillo, donde el Coronel se impuso por 3-2. A los 3 minutos, el equipo de 60 entre 23 y 24 abrió el marcador tras un gran centro y un espectacular cabezazo de Ezequiel de Sagastizabal que entró totalmente solo.

Con el tanteador a su favor, los de Damián Pasalagua comenzaron a manejar los hilos del partido con Lucas Terminiello, Leonel Mansanta y un explosivo Michel Sibilla por la derecha, por lo que tuvieron chances claras para ampliar la ventaja pero no pudo aprovechar las falencias defensivas de la Cebra por lo que la primera parte terminó 1-0. Sin embargo, los de Berisso dieron el golpe porque a los 48 minutos Franco Pergiacomi sacó un grandioso remate que se coló en el segundo palo de Tomás Cingolani para igualar las acciones.

A pesar de esto, Estrella no tuvo un gran encuentro y el que mejor estaba era Brandsen, quien el empate no lo afectó y así fue que a los 23 minutos Carlos Sánchez, de lo mejor de la Liga, recibió totalmente solo un pase aéreo y aunque en el primer remate se encontró con el arquero en el rebote sacó un derechazo imposible para el golero, y así el Rosa y Negro volvió a ponerse arriba. La historia no terminaría allí porque a los 30, el delantero Augusto Bidondo marcó de cabeza para el 3-1, y cuando parecía liquidado, en el tiempo de descuento Mauro Dubini entró solo por el segundo palo para poner el 3-2 pero no le alcanzó a los de Berisso.

De esta manera, Brandsen empieza a pisar fuerte con el gran equipo para conseguir la segunda Copa de Campeones tras haberla ganado en 2018.