Gimnasia vuelve a las prácticas con el foco puesto en River

La victoria ante Barracas Central significó mucho más que tres puntos. Fue la carta que necesitaba Leonardo Madelón para sosternerse como entrenador de Gimnasia. Tras dos días de descanso, los jugadores volverán a Estancia Chica en la mañana de hoy para trabajar con el foco puesto en River. Cabe recordar que el Lobo visitará el Más Monumental el domingo a las 18:30, en la continuidad de la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. Es un hecho el regreso de Matías Abaldo (ya cumplió con la suspensión), mientras desde el cuerpo técnico seguirán muy de cerca el estado físico de Leonardo Morales.

Cabe recordar que el joven uruguayo había sido expulsado con Instituto en el Bosque y recibió dos jornadas por la roja directa. Por eso se perdió los juegos ante Argentinos y Barracas Central. Según pudo averiguar este diario, todo hace indicar que estará desde el arranque en lugar de Matías Ramírez , uno de los que tuvo un rendimiento discreto ante el Guapo.

El caso que seguirá de cerca el cuerpo técnico albiazul es el del Yacaré Morales. El capitán sufrió un pequeño desgarro en el clásico platense, que lo dejó afuera de las canchas por dos fechas. El pasado sábado, pese a no estar recuperado, eligió jugar pero en el final del partido tuvo que ser reemplazado por Yonathan Cabral. El defensor central trabajará para llegar en óptimas condiciones al choque con River.

De todas formas, no habría que descartar que Madelón realice más variantes dentro del 11 tripero para medirse ante uno de los cuatros punteros que tiene la Zona A de la Copa de la Liga. Cabe recordar que mañana River irá en búsqueda de otro título cuando se enfrente en la provincia de Córdoba ante Estudiantes por la Supercopa Argentina.

Malestar de algunos jugadores con la prensa

Los jugadores y el cuerpo técnico sabían que se jugaban mucho ante Barracas Central. Luego del encuentro, Madelón confrontó a los periodistas en la sala de conferencias y anticipó lo que ocurriría en zona de vestuarios: que los futbolistas no tendrían contacto con los medios. “El hincha no me quiere escuchar en este momento. Me gustaría que sean los jugadores los que hablen después del partido en una conferencia”, deslizó el entreandor tripero. Según pudo averiguar diario Hoy, los protagonistas no tomaron de buena manera las críticas y algunos trascendidos luego de la derrota en La Paternal. Otra cuestión que habría molestado a Madelón fue la versión en la mañana del sábado sobre que Insfrán podría perder la titularidad.

Hasta el momento, ningún jugador se refirió al tema y tampoco se informaron los pasos a seguir desde el área de Prensa tripera.

El Bosque se prepara para el centenario

El 26 de abril del 2024 no será una fecha más en el mundo albiazul. El estadio Juan Carmelo Zerillo cumplirá 100 años de vida y en Gimnasia planean festejarlo a lo grande. Cabe recordar la campaña de remodelación que lleva adelante la institución y también cuáles son los próximos pasos previstos . En las últimas horas, la entidad Mens Sana recibió una buena noticia al respecto, que ratifica la relevancia que sigue teniendo el estadio de 60 y 118.

Según comunicaron desde el club, hasta el momento se inscribieron más de 87 estudios de arquitectura provenientes de diversas regiones del país, para formar parte del Concurso de Ideas para la modernización del estadio. Los interesados aún tienen la oportunidad de inscribirse y el plazo estará abierto hasta fines de marzo. Una vez seleccionadas las propuestas finalistas, los socios tendrán la oportunidad de participar y votar por el proyecto ganador.