Gimnasia ya tiene a su tercer refuerzo y acelera por Ebere

Como comentó este medio en el día de ayer, durante la jornada del viernes el Lobo cerró la llegada del defensor Brian Blasi y se acordó en gran parte el préstamo del nigeriano Christian Ebere desde Nacional de Uruguay. En la práctica matutina del sábado, el central y lateral derecho Blasi se hizo presente en Abasto para sumarse al grupo y estar bajo las órdenes de Marcelo Méndez. La tercera incorporación llega libre desde Nacional de Paraguay y firmó hasta diciembre del 2025, formado en Unión de Santa Fe luego pasó por Barracas Central, Central Córdoba SDE y el conjunto guaraní.

El último encuentro que disputó el jugador fue a principios de junio donde sufrió una molestia muscular y a fines de ese mes se fue con el pase en su poder. De esta manera habrá que ver como está desde lo físico y futbolístico pero tiene muchas chances de ser parte de los convocados para el martes donde Gimnasia tiene una defensa diezmada. Además de que también se espera que pueda debutar Valentín Rodríguez.

Además de esto, el Clásico también anticipó la encaminada llegada del nigeriano Ebere. Solo restan unos últimos detalles pero se espera que el martes el delantero pueda estar en nuestro país para sumarse a los entrenamientos en Abasto, la negociación es un préstamo de 12 meses con cargo de 150.000 dólares y una opción de compra de 1.700.000 por el 70% de su pase. Así Méndez sumará dos caras más en posiciones donde buscaba tener más opciones.

Blasi vendrá a pelear por un lugar tanto en la zaga como también posible suplente de Juan Pintado mientras que Ebere será una opción en el frente de ataque donde hoy por hoy Rodrigo Castillo es titular indiscutido. Siguiendo con el mercado de pases, se buscará definir el nombre del mediocampista a incorporar mientras que continuará la búsqueda de otro central y de un extremo.

Respecto al equipo para el martes contra San Lorenzo, la lluvia cambió los planes y el entrenamiento de este domingo será en el predio albiazul y no en el Bosque como estaba pactado.Allí el entrenador tiene la intención de plantear un posible once donde seguramente Juan Cruz Cortazzo y Valentín Rodríguez se meterán por Yonathan Cabral y Rodrigo Gallo aunque no se descartan más cambios.