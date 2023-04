Go Chrome Go, desde el pique a la raya como “chancho para el barro”

Por GALOPÓN

Partes de acción en el teatro del turf del barrio Hipódromo con un programa en su cartelera de 12 carreras. En el Clásico “Ap Candy” (1.600 mts.) Go Chrome Go destacaba su chance sobre sus rivales de turno, lo cual no solo se reflejó en las apuestas, sino también en la cancha donde, haciendo su propio juego desde el pique a la raya, su jockey supo graduarle sus fuerzas en una pista que no era la propicia. Así, venció por largo y medio a Manco Qhapac, que por tres cuartos de cuerpo dejó tercero a Don Valore.

El cotejo estaba reservado para todo caballo de tres años y más edad, a peso por edad y tan solo faltó a la cita Otro Planeta, por lo que fueron nueve los competidores de la prueba. Como dijimos, las pizarras marcaron una contundente preferencia por Go Chrome Go, que al cierre de las apuestas, fue ungido favorito con un sport de $2.30 sobre las chances de Don Valore ($3.75) y Don Dido ($5.50). Trasladado el pleito a la pista, Go Chrome Go confirmó dicha apreciación con mucha autoridad, concretando de esta forma el séptimo éxito en trece salidas. En la silla del ganador se lució el jockey “Leandrinho” Goncalves, empleando 1m.38s.38/100 para la milla sobre pista pesada.

Ordenada la suelta, Go Chrome Go, Don Valorer, Manco Qhapaq y Don Dido salieron limpitos de los partidores “primereando” a sus rivales; así, formalizada la carrera Go Chrome Go corría al frente con pequeño margen sobre Manco Qhapaq y Don Valore, mientras que cerca se ubicaban Don Dido y El De Nabta.

Así pasaron por la señal del kilómetro con el puntero medio cuerpo de luz sobre Don Valore y Manco Qhapaq, que lo hacían en parecida línea. Así completaron la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, Go Chrome Go seguía con ínfima ventaja sobre Don Valore y Manco Qhapaq.

Promediando la curva, se estrecharon aún más las ventajas, de tal forma que los tres nombrados seguían protagonizando la carrera, quedando en un segundo plano Don Dido y El De Nabta. Al pisar la recta el favorito rompió la uniformidad y le sacó pequeña diferencia a sus dos rivales, mientras que desde el fondo avanzaba tibiamente El De Nabta. Faltando 200 metros Go Chrome Go se afianzó en la punta, para finalmente frenar fácil en el disco a Manco Qhapaq, que sin luz dejó tercero a Don Valore.

El ganador se movió en 24s.82/100 los primeros 400 metros; 48s.16/100 para los 800 mts. y 1m.12s.11/100 para los 1.200 mts.

Goncalves: “Demostró que puede ganar en pista pesada”

El jockey Francisco “Leandrinho” Fernandes Goncalves -su nombre completo- se lució en la victoria de Go Chrome Go en el Clásico “Ap Fancy” (1.600 mts.) y tras concluir la carrera nos comentó que “es un ejemplar del que siempre tuvimos un muy buen concepto y se encarga de demostrarlo en cada actuación. En esta oportunidad no sabíamos cómo iba a responder a la pista pesada porque nunca había corrido sobre este tipo de terreno, pero tiene tanta calidad que dejó en claro que también para el barro sirve”. El nombrado luego agregó que “largó bien y lo dejé que viniera a voluntad sin exigirlo, igualmente le gradué sus fuerzas sin perder el ritmo que marcaba adelante y ya en la recta lo llamé a correr de firme y respondió como lo buen pingo que es, desprendiéndose fácil de sus rivales”.

Con respecto a su presente el jockey “Leandrinho” nos dijo que “estoy bien montado y eso me permite tener una temporada muy exitosa, por eso quiero agradecer a los cuidadores que confían en mí y uno trabaja todas las mañanas para que esa labor se plasme en éxitos competitivos”.

Lo cierto es que este profesional oriundo de las tierras cariocas, se ha convertido en el heredero de Jorge Ricardo desde que este decidió volver a Brasil, porque en las últimas temporadas ha dominado las estadísticas de los tres hipódromos más importantes de nuestro país.