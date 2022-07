Gorosito: “Emparejamos el partido hasta el error que nos costó el gol”

Luego de que ayer por la noche Gimnasia y Esgrima La Plata cayera ante River como visitante en el estadio Monumental, el entrenador del Lobo Néstor Gorosito tuvo la palabra en conferencia de prensa y dejó algunas declaraciones. En cuanto al trámite del partido, Pipo explicó: “Ellos empezaron mejor que nosotros, pese a que no tenían situaciones claras de gol. Después emparejamos, hasta el error que nos costó el gol”.

Dicho esto, el oriundo de San Fernando agregó: “El equipo supo ordenarse por momentos, ellos encontraron el gol al final del primer tiempo en nuestro mejor momento. Esta cancha es difícil, es rápida. River tienen muy buenos jugadores y creo que nosotros no estuvimos precisos en el último cuarto a la hora de atacar”.

Además, y respecto a los aspectos a mejorar que tiene que tener su equipo, el ex director técnico de Tigre, Argentinos Juniors, entre otros, detalló: “Tenemos que mejorar en el último cuarto de cancha. Lógicamente no me gusta que no hagamos goles. Hay mucho que mejorar y lo vengo diciendo desde que éramos primeros”. Y en este mismo orden de situaciones, continuó: “Hay que mantener la tranquilidad. Todos los equipos van a tener altibajos. Nuestro objetivo es el mismo, tenemos que llegar lo más arriba que se pueda”.

Así mismo y en relación a la pregunta sobre los mejores equipos del torneo actual, el DT del Lobizón dio su pálpito sobre quiénes serán los candidatos a quedarse con el título en esta Liga Profesional y remarcó: “River, Boca y Racing van a terminar entre los primeros. Actualmente son los que tienen los mejores planteles”.

Por último, y de cara al próximo partido que tendrá el Mens Sana frente a Lanús el domingo por la tarde, sentenció: “La semana es corta, tenemos dos días para tomarnos revancha y sabemos que hay que ir a ganar el domingo en el Bosque. Los jugadores están preparados para esta exigencia que nos demanda el torneo”. Este encuentro ante el Granate se jugará en el estadio Juan Carmelo Zerillo desde las 18.

Rey habló tras la derrota

Luego de que Gimnasia cayera como visitante ante River en la noche de ayer, el arquero Mens Sana Rodrigo Rey comentó: “En el primer tiempo pudimos jugar mucho detrás de los 5 de ellos. Nosotros generamos mucho, pese a que nos costó las chances de gol”.

Dicho esto, el oriundo de Las Parejas agregó: “De esto se sale trabajando, y más en un equipo como el nuestro, donde se juega con muchos jóvenes y los recambios son chicos que están dando sus primeros pasos. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero hay que trabajar duro”.

Sin descanso, el Lobo entrenará con la mente en Lanús

Tras la derrota ante River en el estadio Monumental en horas de la noche de ayer, Gimnasia no tendrá descanso y hoy regresará a los entrenamientos. Así las cosas, el plantel que actualmente comanda Néstor Gorosito volverá a las prácticas esta tarde de cara al encuentro que jugará el sábado en el Bosque ante un Lanús de flojo presente.

Dicho esto, el duelo frente al Granate será con el arbitraje de Nicolás Lamolina, el cual estará acompañado por sus asistentes Ariel Scime y Adrián Delbarba, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.