Gorosito: “Estamos bien y con ganas de cortar la racha”

Ayer al mediodía, Néstor Gorosito dialogó en conferencia de prensa y se metió de lleno en lo que será la previa del clásico. A su vez, el encuentro significará el debut de Gimnasia en la Liga Profesional.

No confirmó el equipo, pero sí el ingreso de Manuel Insaurralde por el lesionado Guillermo Enrique. Hizo foco en las virtudes de su equipo y los puntos bajos del rival, además de explicar qué es lo que busca el Lobo en este mercado de pases.

Respecto a si tenía el 11 definido, el entrenador del Lobo confesó: “Todavía no tengo definido el equipo. Se los diré este domingo a los jugadores”. Inmediatamente analizó cómo podría llegar a ser el desarrollo del juego: “La clave está en jugar mejor que ellos. La gente no entra a la cancha. Si bien es cierto que los últimos dos clásicos jugamos de local y los jugamos muy bien”.

Acto seguido, fue consultado al respecto de si tenía analizado al rival de turno. Hecho que el mismo Pipo confirmó, pero a su vez aprovechó y le puso un poco de condimento a la previa. “Vemos todo de ellos, hasta que Godoy hace siempre mal los laterales levantando los talones y sacando ventajas de algo que no se puede hacer”, afirmó Pipo.

Equipo prácticamente definido

Instantes después al ser consultado respecto a la baja de Guillermo Enrique, el técnico llevó tranquilidad al hincha: “Insaurralde ya ha jugado de lateral en San Lorenzo. Tiene buen pie, buen pase, buen cambio de frente. Su posición original no es esa pero es una buena alternativa”. Y agregó: “Melluso, cuando está bien, siempre es y ha sido titular. Guiffrey me manifestó su deseo de cambiar de aires. Por eso no lo estoy considerando”.

Por supuesto que también opinó acerca de la designación del árbitro: “Me gusta mucho Loustau, a mi entender es un excelente árbitro. Dios quiera preste atención a los saques mal hechos que siempre hace Estudiantes”.

Y reafirmó: “Estamos bien, tenemos muchas ganas de cortar esa racha. Jugamos muy bien estos dos clásicos con nosotros, mereciendo ganar los dos. Pero sí, hay que hacer los goles y que ellos te hagan menos”.

Ya en el cierre de la conferencia, habló del mercado de pases y los jugadores que pretende el Lobo para reforzarse. “Estoy esperando por los refuerzos, no es fácil. Hasta ahora, nuestro cuerpo técnico trajo cinco jugadores y todos nos han rendido”, aseguró.

Por último, concluyó: “Me alegra de sobremanera que Carbonero tenga posibilidades de progresar y de ser vendido. Se lo merece y para el club también sería muy bueno. En esa posición tenemos a Domínguez y Chávez, ya no sirve que Benja baje a Reserva”.

Insaurralde y una chance inmejorable

Ayer en conferencia de prensa, Néstor Gorosito confirmó lo que días atrás había adelantado El Clásico. Ante la baja de Guillermo Enrique, quien había sufrido un golpe en el partido por Copa Argentina, Manuel Insaurralde volverá a ser titular en el Lobo e irá desde el inicio ante Estudiantes.

Esto llevó a varios hinchas a hacer paralelismos durante la semana, y no olvidaron el clásico del Clausura 2003. Allí, en 1 y 57 Brian Robert, suplente para el entrenador Ramaciotti, ocupó el lateral derecho y pese a no jugar un gran partido Gimnasia goleó 4 a 2 al Pincha en su estadio.

Los hinchas Triperos acompañaron al plantel

En la tarde de ayer, varios hinchas albiazules se acercaron al hotel céntrico donde el plantel de Gimnasia se hospedó desde el mediodía para mostrarles su apoyo a los jugadores de cara al clásico. Estos últimos, junto al cuerpo técnico, salieron a la puerta del alojamiento para agradecer a todos aquellos que se acercaron como así también saludar a los Triperos.

De esta manera, ayer los jugadores del Mens Sana entraron en clima de clásico junto a los simpatizantes que quisieron hacerse sentir antes, debido a que hoy solo habrá público Pincharrata en el estadio de Estudiantes, a comparación de los últimos dos clásicos que se jugaron en el Juan Carmelo Zerillo. Desde hace un tiempo que esta organización de hinchas para apoyar a los futbolistas no se hizo por la pandemia de los últimos años, aunque sí durante los días del partido acompañaron al micro hasta los

estadios.

Además, cuando el Lobo concentraba en Estancia Chica, los hinchas del Basurero comenzaban desde allí la movilización junto al micro que traslada a la delegación. Vale aclarar que desde la noche hay un operativo policial en las afueras del hotel para que no suceda nada durante la madrugada de hoy, respecto a posible pirotecnia o ruido.