Gorosito: "Estamos muy agradecidos de pasar por el Club y de saber lo que significa Gimnasia"

Esta mañana, Néstor "Pipo" Gorosito llegó hasta Estancia Chica para brindar una conferencia de prensa y también despedirse de los jugadores y el cuerpo médico. El entrenador estuvo acompañado de Mariano Cowen.

Allí, Gorosito expresó acerca del nuevo contrato que: "A nosotros no nos regalaron un contrato nuevo, vinimos a salvar un equipo del descenso y en el primer torneo no clasificamos a una copa porque nos faltó un punto. Nos mejoraron el contrato porque el equipo tuvo una revalorización de jugadores, se puso una gran cantidad de chicos del Club que no jugaban ni en su división, como Benja, Muro y otros".

"Habíamos traído a Sosa que por 600 mil dólares lo compraban, con su rendimiento puede valer mucho más. Debido a todas esas cosas se nos renovó el contrato, normalmente tuvimos que arreglar antes y no quedarnos sin trabajo en otros lados", destacó.

Acerca de la consulta del Diario Hoy sobre la relación con Gabriel Pellegrino y la renovación acordada, aseguró: "Con Gabriel y con toda la comisión teníamos una relación muy buena, como la hemos tenido con otros presidentes en otros clubes. Nosotros trabajamos e informamos de lo que hacemos, no nos metemos en lo que no nos corresponde".

"Mariano me había llamado en su momento y le dije que prefería esperar hasta después de las elecciones, pero le dije que prefería hablar con el después de las elecciones porque me parecía lo más lógico", señaló.

"Es una relación totalmente cordial, en las reuniones que tuvimos por una cuestión de respeto le plantee que no podía pagarle y no quería que se repita mes a mes. Así llegamos a este acuerdo, le pagamos la deuda que tenía él con Gimnasia desde antes de que asumamos", cerró Cowen.