Guido Pella fue homenajeado tras su retiro del tenis

El viernes pasado, Guido Pella anunció su retiro del mundo del tenis, justo horas antes del inicio de la serie de Copa Davis contra Lituania, que Argentina finalmente ganó gracias al éxito de la dupla de dobles conformada por Máximo González y Andrés Molteni, devolviendo a país al Grupo Mundial de la competencia.

Tras este logro, se creó el ambiente perfecto para rendir un merecido homenaje a Pella, quien ahora forma parte de la historia dorada del tenis argentino. Uno de sus hitos más destacados fue contribuir al logro de la única Ensaladera de Plata para el país en 2016, en Zagreb, frente a Croacia.

El bahiense fue ovacionado por el público cuando ingresó al court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, recibiendo un emotivo “Dale campeón” en referencia a aquella inolvidable victoria. Los miembros del actual equipo argentino, liderado por el capitán Guillermo Coria, también le expresaron su cariño y le obsequiaron un cuadro que lo retrata con el preciado trofeo.

“Para mí representar a Argentina fue lo más grande de toda mi carrera y es eso lo que me voy a llevar. Van a pasar los años y lo que me va a quedar más fresco es esta cancha, esa serie de Copa Davis, así que muchas gracias. A mi familia, a todos”, prosiguió más tarde. “Salir de Bahía Blanca y llegar a donde llegué no es fácil. También a la Asociación por brindarme este espacio, los conozco hace mil y me llevo un recuerdo hermoso. Espero verlos en algún otro momento”, concluyó.