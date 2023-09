San Lorenzo llega a La Plata entre expulsiones y bajas

San Lorenzo, que está invicto y viene de igualar 1-1 ante Racing en un clásico caliente y de polémicas, enfrentará a Estudiantes el próximo miércoles en La Plata. El Ciclón da pelea en la Copa de la Liga y también en la Copa Argentina, sin embargo, Rubén Darío Insúa sufre muchas bajas. Venía de dos expulsiones en Santa Fe, ante Unión, y frente a Racing padeció otra tarjeta roja. Sumado a las lesiones, tiene un rompecabezas para armar la línea de cinco con la que irá el miércoles a visitar al Pincha.

Para ese encuentro ya podrán volver La Roca Sánchez y Adam Bareiro, pero no tendrá a Rafa Pérez, quien VAR mediante se fue expulsado en el primer tiempo del 1-1 ante la Academia. “Rapallini vio lo mismo que yo, es una jugada rápida y no puedo frenar la pierna... Pero la cámara lenta me condena y lo hace cambiar de opinión”, señaló el zaguero colombiano pospartido, mostrando su descontento con la decisión del juez. Lo cierto es que no podrá estar ante el Pincha de Eduardo Domínguez. Y no es el único. Es que Gastón Campi ya se perdió el partido con Racing por un problema muscular y tendrá cerca de una semana de recuperación, por lo cual no irá a La Plata ni a Victoria para enfrentar a Tigre.

Sobre el presente futbolístico del Ciclón, el técnico manifestó que el equipo no es muy distinto al que terminó el campeonato pasado, pero que las lesiones lo afectaron. “Se lesionó Barrios, lo tuvimos afuera dos partidos, hoy llegó con lo justo y lo tuvimos que sacar por cansancio. Lo mismo pasó con Gonzalo Maroni, que tenía un golpe”, agregó Insúa.

Si bien vencieron a Belgrano por Copa Argentina, San Lorenzo no gana en la Copa de la Liga desde la primera fecha. Tras el triunfo ante Lanús por 1-0, el Ciclón igualó ante el Pirata, Unión y, ahora, con Racing. En la próxima fecha visitará al Pincha, el miércoles desde las 18:30 en Uno.