Gustavo López: "Yo hablo con Tapia y con Scaloni y juego de cinco al lado de Paredes"

Gustavo López, en su programa "De una otro buen momento", que se emite todos los mediodías por Radio La Red, arremetió nuevamente contra el streamer Martín Pérez Di Salvo, más conocido como "Coscu" y lo llamó "discriminador".

Luego de la repercusión que tuvieron los dichos del periodista durante la jornada de ayer, en referencia a las entradas y quiénes podían ser parte del evento (indirectamente refiriéndose al streamer N°1 de la Argentina), volvió a criticar la organización del partido y apuntó contra Tapia y hasta desnudó a Tinelli.

"Yo si hablo con Tapia y con Scaloni juego de 5 al lado de Paredes", comenzó, dando a entender el poder que tiene dentro de la estructura de fútbol.

El enojo, sin embargo, viene de que como relator de radio no fue acreditado para ir a la cancha a trabajar allí, ya que ese tipo de cobertura no está permitido. "Las radios no van a la cancha y si yo trabajo en radio ¿Por qué voy a ir?", siguió.

Luego se volvió más concreto sobre a quién en realidad dirigía su discurso:"Tapia en estos momentos está cebándole mate a los jugadores pero cuando se van a Europa vuelve al ruedo con nosotros, en un fútbol argentino desorganizado".

A su vez, recordó las palabras del streamer y lo tildó de discriminador ya que el propio Coscu había confesado que insultó a los jugadores, diciéndole, por ejemplo "Comegordas" al Kün Agüero y otros insultos a Ángel Di María también.

Tal es así que el conductor puso un audio en pleno programa donde estaba tal confesión y retrucó: "los jugadores se hacen amigos de gente que es agresiva, que discrimina, que son misóginos, y de repente pasan a estar en la Selección Argentina".

Además, agregó: "Yo no tengo nada contra los streamers. Yo tengo la posibilidad de hablar acá y de hablar en televisión pero sino pudiera me haría un canal de Youtube o en otras plataformas. Sí estoy en contra de los soberbios, de los impresentables, de los discriminadores".

Por otra parte, recordó qué empresa es la que organiza distintos eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol: "En Conmebol hay una empresa de Tinelli, que llevó a Turf a Lima y a Tini a otro evento".

Ese fue el desencadenante para hablar sobre la fallida presentación de Ricardo Iorio, que a último momento tuvo que bajar la AFA por la cantidad de comentarios negativos. "Encima eligen a Iorio para que cante el himno pero me contaron que está acusado de discriminación". Un panelista aclaró luego que su show estaba cancelado y Wos sería quién ocupe su lugar.