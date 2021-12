Hamilton apuntó contra el Gran Premio de Abu Dhabi

En el transcurso de la jornada del domingo, el holandés Max Verstappen resistió y se impuso ante Lewis Hamilton, que era el amplio favorito. Si bien el foco estuvo puesto en la definición de la carrera que se dio en la última vuelta, ayer trascendió una frase que sorprendió a todos.

Ante la situación de que el piloto de Red Bull pasara al británico sobre el final y a cuatro curvas de la llegada, Hamilton se dio cuenta de que no iba a poder conseguir su octavo título mundial y con bronca disparó: “Esto ha sido manipulado”.

A pesar de que el comentario no se pudo escuchar en la transmisión mundial, el canal on board de Lewis Hamilton en F1 TV captó la conversación con el ingeniero Peter Bonnington. Ante las palabras del piloto de Mercedes Benz, el propio ingeniero contestó: “Estoy sin palabras, Lewis. Simplemente sin palabras”. Dicho esto, según informaron de distintos medios europeos, Mercedes sostiene en que ha habido distintas irregularidades en la carrera.

Lando Norris dio su postura

Cabe destacar, que desde el equipo de Mercedes entienden que no se debió retirar al safety car en la anteúltima vuelta. Fue eso lo que le permitió al holandés tener una última oportunidad, con gomas nuevas, de quedarse con la victoria, como finalmente ocurrió. En este orden de situaciones, Lando Norris comentó: “Obviamente, fue hecho para ser una pelea, fue por la televisión, por supuesto, fue por el resultado”. Y no queriendo polemizar, el actual piloto de Mc Laren agregó: “Si fue justo o no, no me corresponde a mí decidir”.

Así las cosas, la resolución del Gran Premio de Abu Dhabi no parece haber dejado conforme a una de las escuderías más importantes y hasta aseguran que realizarán una apelación. De todos modos, Hamilton no ha publicado nada en sus redes sociales y habrá que ver cómo continúa la novela.