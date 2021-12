Se larga el último Gran Premio, con una definición apasionante

El Mundial de Fórmula 1 llega a su capítulo final y, como no podía ser

de otra manera, la Máxima se despedirá a lo grande con una carrera llena de emociones.

En el Gran Premio de Abu Dabi, las miradas estarán puestas en los dos mejores pilotos de la temporada: el neerlandés Max Verstappen y el británico multicampeón Lewis Hamilton, quienes llegan a la última cita para disputarse el título. Toda la acción comenzará a las 10 y contará con la transmisión televisiva de STAR Plus.

En la jornada de ayer, el piloto de Red Bull marcó el ritmo de la carrera de clasificación y se quedó con la pole position al ser el más rápido de la pista en el circuito de Yaz Marina. Verstappen consiguió una mínima ventaja que lo colocará al frente de la parrilla en la salida de hoy al ser el mejor tras la qualy 3 consiguiendo un tiempo de 1m22s109, seguido por Lewis a 37 centésimas. El tercer lugar del podio fue para Lando Norris a bordo de Mc Laren.

El holandés irá por su primera corona y tras lograr la pole dijo: “Es una sensación increíble, el auto fue progresando en la medida que evolucionó la clasificación, más allá de que estos últimos días estuvimos bien y mal. Estoy muy feliz y era lo que queríamos. Me he sentido bien con los dos tipos de neumáticos (blandos y medios), pero hay que hacer una buena largada y veremos cómo vamos funcionando”. Además, agregó: “Siempre trato de hacer lo mejor que puedo y mi equipo me entrega el mejor auto posible”.

Por su parte, el británico Lewis Hamilton siempre es favorito. El piloto de Mercedes es el defensor del título y viene de ganar las últimas 3 fechas de la temporada logrando igualar a Verstappen en la tabla de posiciones con 369,5 puntos.

Se aproxima una vibrante definición y la clave estará en los neumáticos, sobre todo por la estrategia alternativa que eligieron los dos candidatos al título, ya que Verstappen saldrá con neumáticos blandos y Hamilton con medios. Es decir, el piloto de Red Bull será en teoría más rápido en la salida y en las primeras vueltas, pero sus gomas durarán menos que las del múltiple campeón mundial.

La gran final tendrá una duración de 58 vueltas en la pista que tiene 16 curvas y una longitud de 5,281 km.